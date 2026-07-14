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美國總統川普不僅喊話要繼續對伊朗開戰，封鎖荷莫茲海峽，並揚言收取20%過路費，再加上韓國記憶體雙雄SK海力士與三星電子崩盤。台股今（14）日盤中一片綠海，至11時20分，盤中一度大跌逾1600點，來到43955.4點，一口氣灌破4萬5、4萬4兩道關卡，成交值新台幣8566億元。而「權王」台積電從昨（13）日的2475元一路下探，收2440元；今日跌勢未歇，盤中重挫40元，撐在2400元。台股今日陷入一片綠海，共有99家上漲、920家下跌，其中41家跌停，電子、金融、傳產類股無一倖免。聯發科 （2454） 、台達電 （2308） 、鴻海 （2317） 、日月光投控 （3711）等電子權值、高價股紛紛走弱，電子類股指數一度下跌逾3.5%。傳產股方面，玻璃類股指數重挫近7%，機電類股指數下挫逾6%；受到國際油價走揚，由「台塑四寶」台塑化（6505）領軍的油電類股漲3.48%，努力撐大盤；百貨類股則在平盤周圍震盪，努力抗跌。金融類股指數下跌逾2.1%，表現弱勢。