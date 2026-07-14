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針對颱風假引發的爭議，高雄市長陳其邁今（14）日表示，山陀兒與巴威兩個颱風情況完全不同，當時山陀兒陣風高達17級，暴風圈就在高雄邊緣。且每位縣市長對颱風假下停班停課的決定都必須考慮到風力、雨量及各種不同的區域情況，放假與否的決定都是一個非常沉重的負擔，做了決定後也常常晚上睡不著覺，所以大家應該多體諒縣市首長。針對有部部分的人士批評高雄在前年山陀兒放假的問題，陳其邁也說，山陀兒颱風，強度跟雨量跟這次北部地區的這個颱風是完全不同，山陀兒是17級風，而且雨量的部分也是非常的強大，包括從陸警發布之後，它的暴風圈就直接在高雄的邊緣停留滯留大概有60個小時，當天登陸的時候，它的暴風中心就直撲高雄而來，夾帶的龐大雨量也造成風力跟雨量協同的影響，高雄市倒塌的路樹就有接近1萬棵左右的這個數目，而造成整個災情相當的嚴重，這個跟台北市這次所碰到的情況是截然不同的一個情況。陳其邁也再舉前年的凱米颱風為例，他指出，雖然颱風是在台北，但是氣象預報顯示颱風南側伴隨較強西南風，帶來旺盛水氣造成高強度且長延時之大範圍降雨，受雨量影響的是在高雄，所以96小時裡面，把高雄一年的雨量，將近2,000毫米的雨量全部下完，而對高雄非常多的區域造成致災性的一個影響，所以當時高雄也決定放假。陳其邁認爲，縣市長有時候要做一個判斷，其實是要考慮非常多的因素，不能說看誰都是颱風，為什麼那裡有放假、那裡沒有放假，這個都是以高雄為例，市府會根據科學的一些資料，再加上高雄大學的氣象團隊來做綜合的一個評估，再來做一個停班停課的判斷。