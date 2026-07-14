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伊朗報復連襲！美軍科威特基地、第五艦隊司令部都傳遭殃

美國中央司令部（CENTCOM）宣布，已於美東時間13日晚間10時15分（台灣14日上午10時15分），完成對伊朗的最新一波軍事打擊行動，此次任務歷時約5小時，成功打擊伊朗布什爾（Bushehr）、查巴哈（Chah Bahar）、賈斯克（Jask）、科納拉克（Konarak）、阿布穆沙（Abu Musa）及南部阿巴斯港（Bandar Abbas）。此為美軍連續第3個晚上對伊朗發動攻勢，美軍聲稱此次使用精確制導彈藥，對伊朗沿海防禦系統、飛彈、無人機設施以及海上作戰能力，皆實施了打擊，進一步削弱伊朗攻擊商船的能力，目前已有逾5萬名美軍人員部署中東，保持高度警戒，隨時準備作戰。當地時間14日，多家伊朗媒體報導稱，科威特一處美軍基地發生爆炸，美國海軍位於巴林的第五艦隊司令部，以及位於約旦的基地，亦遭到伊朗飛彈攻擊，就連伊拉克首都巴格達「綠區」內的美國駐伊拉克使館附近，當天凌晨也都拉響防空警報。伊朗伊斯蘭革命衞隊週二已宣布，發起代號「納斯爾2」的軍事行動，以巴林境內多個彈藥庫、衞星通訊中心、駐紮美軍之建築物為目標，發起打擊並造成重大損失，目前報復性打擊行動仍在持續。