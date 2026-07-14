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巴威颱風來襲，北市未達停班課標準卻接連兩日停班課引發熱議，對此市長蔣萬安稱是「颱風整備假」。而有粉專質疑高雄山陀兒颱風停班課4天。對此高雄市長陳其邁表示，了解每個縣市長對颱風假下停班停課的決定，都是一個非常困難的決定，而造成在放假的決定都是一個非常沉重的負擔，當做了決定，常常晚上睡不著，這個是必然的，「大家應該要多體諒縣市首長的決定」。對於北市未達停班課標準卻接連兩日停班課，讓外界質疑蔣萬安為年底選舉決定。對此陳其邁緩頰，了解每個縣市長對颱風假下停班停課的決定，都是非常困難的決定，必須考量風力、雨量以及區域的不同，放假決定都是一個非常沉重的負擔，當做了決定，常常晚上睡不著，這是必然的，「大家應該要多體諒縣市首長的決定」。至於粉專質疑山陀兒颱風停班課4天，陳其邁說，前年山陀兒颱風，強度跟雨量跟這次北部地區的颱風是完全不同，山陀兒是17級風，且雨量非常的強大，包括從陸警發布之後，暴風圈就直接在高雄的邊緣停留滯留約有60個小時，當天登陸的時候，它的暴風中心就直撲高雄而來，夾帶的龐大雨量也造成風力跟雨量協同的影響，高雄市倒塌的路樹就有接近1萬棵左右，而造成整個災情相當的嚴重，這跟北市這次所碰到的情況是截然不同。陳其邁說，再以前年凱米颱風為例，雖然颱風是在台北，但是氣象預報顯示颱風南側伴隨較強西南風，帶來旺盛水氣造成高強度且長延時之大範圍降雨，受雨量影響的是在高雄，所以96小時裡面，把高雄一年的雨量，將近2000毫米的雨量全部下完，而對高雄非常多的區域造成致災性的一個影響，所以當時高雄也決定放假。最後陳其邁說，有時候要做一個判斷，其實是要考慮非常多的因素，不能說颱風為什麼那裡有放假、那裡沒有放假，以高雄為例，都會根據科學的一些資料，再加上高雄大學的氣象團隊來做綜合的一個評估，再來做一個停班停課的判斷。