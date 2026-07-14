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民眾黨備戰年底九合一選舉有新布局。傳出民眾黨本週三（15）日將徵召花蓮出生的前發言人戴于文出戰花蓮市長。對此，民眾黨主席黃國昌今（14）日受訪時表示，這整件事還沒成熟就被炒作，下午才要開選決會，他無法回答，更強調民眾黨自主、有程序，無須每個選情佈局都跟國民黨報告。黃國昌說明，這個事情其實是一個還沒有成熟的事情，然後在媒體上面就會被炒作。台灣民眾黨是一個有制度的政黨，任何的提名或是徵召作業，都要經過黨內提名徵召處理的程序。黃國昌表示，選決會應該是今天下午才會開，選決會都還沒有開，所以他沒有辦法直接回答這個問題。要等到選決會開了、選決會完了，還要過中央委員會，中央委員會決定了以後，那才是最後的決定。到那個時間點，他們才有辦法負責任的跟社會報告，民眾黨在哪一區決定做什麼事情、理由是什麼。在此之前，把議案拿出來去做政治上面的炒作，都太早了。至於是否有跟國民黨討論過？黃國昌表示，台灣民眾黨是一個獨立自主的政黨，他們在每一區有每一區自己對於選情的分析跟佈局，所以要做什麼事情之前，應該還沒有必要先問國民黨的看法到底是什麼。黃國昌提到，如果有競爭的話，再來討論要怎麼處理這個競爭，但在這個之前，台灣民眾黨有自己選舉整體的佈局跟考慮，等到選決會跟中央委員會開完確定了以後，會再跟各位媒體朋友來加以報告。