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▲甲六園建設「欣民權」臥室兼顧採光與靜謐舒適，營造讓身心可以好好放鬆的空間，實踐Hygge幸福住宅理念，滿足現代家庭對生活品質的期待。(圖／甲六園建設提供)

▲甲六園建設「欣民權」頂樓空中景觀公設，坐擁高雄市中心天際線視野，以開放式休憩空間結合自然景觀設計，打造兼具放鬆感與城市美學的幸福住宅環境。(圖／甲六園建設提供)

過去不少人談到買房，第一時間想到的多半是「保值」、「增值」與「地段」，但隨著自住需求逐漸成為市場主流，越來越多購屋族開始重新思考，真正理想的住宅，除了資產價值之外，是否更應該回到「生活本身」。高雄在地建商甲六園觀察到現代人生活普遍處於高壓狀態，「家」是否能真正成為讓身心放鬆、恢復能量的場所，已成為購屋族愈發重視的課題。因此，「健康機能宅」、「全齡友善住宅」等概念成為新趨勢。Hygge生活哲學近年在全球受到高度關注，被視為丹麥長年名列世界幸福國家的關鍵之一。其核心精神並非奢華，而是透過舒適、溫暖與自在的生活氛圍，在日常中累積幸福感。而這樣的理念，也逐漸影響亞洲住宅市場，「北歐風住宅」不再只是設計語彙，更成為關於居住舒適度與生活品質的新標準。甲六園建設位於高雄市政核心的新案「欣民權」，便以來自北歐丹麥的Hygge生活哲學為核心概念，主打「極靜、極適、極淨」三大住宅理念，繁華都會中，打造一處能安放生活節奏的高規格自住宅。甲六園建設「欣民權」座落民權一路上，目前主力銷售75坪戶型、以3房格局規劃。建築設計從居住者感受出發，為了降低市中心噪音干擾，建案採用四層複合玻璃搭配YKK AP水氣密窗，強化隔音效果，營造安定靜謐的居住環境。此外，透過複式牆板結構設計，夏季室內維持負3°C溫差，達到冬暖夏涼效果外，面對高雄炎熱氣候，也能有效提升居住舒適度。此外，「欣民權」亦預留全熱交換系統管線，方便日後安裝全熱交換器，以強化室內空氣品質，呼應後疫情時代民眾對健康住宅的高度重視。除了住宅本身，公共空間規劃也延續Hygge精神，透過動靜分區與開放交流場域，打造兼具獨處感與社交感的生活環境，進一步以「全齡共融社區」概念，實踐Hygge精神，讓居住空間成為幸福感來源。甲六園建設長期深耕高雄自住市場，近年來「淳境」、「淳白」等建案作品，皆積極導入以人為本的住宅思維。透過科技創新工法，將「智慧人性化」作為住宅升級重點，以貼近實際居住需求為優先，不同於過去豪宅市場著重規模與奢華建材堆砌的思維，更重視居住者在日常生活中的舒適感與使用體驗，回應現代家庭對居住品質的期待，打造更貼近生活本質的自住型住宅。「欣民權」位於高雄市政核心生活圈，鄰近亞洲新灣區，兼具交通便利、成熟商圈與城市發展潛力等優勢。透過高坪效規劃、優質通風採光與全齡化空間設計，讓居住者重新掌握生活的主權。對於追求舒適、清淨生活的人而言，不必遠離城市，也能在繁華與寧靜之間，找到最適合自己的理想居所。