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▲子瑜2015年的道歉影片至今還沒被JYP下架。（圖／JYP Entertainment YouTube）

韓國女團TWICE台灣成員周子瑜今（14）日遭韓國媒體爆料，已與經紀公司JYP娛樂達成共識，將不續個人合約，只維持團體合作，消息曝光後立刻引爆台韓討論。多數粉絲都支持子瑜單飛的決定，更有人細數她過去10年在JYP的待遇，不僅沒代言任何奢侈品，還沒出席過時裝週活動，認為子瑜待在JYP確實太委屈，她現在才決定離開，已是對公司仁至義盡。今年是子瑜出道的第11年，與JYP的合作也迎來尾聲，韓媒報導子瑜將不續簽個人合約，但會維持團體活動。這項消息讓粉絲嗨爆，認為子瑜單飛絕對會獲得更多的資源。資深粉絲更細數子瑜過去10年來在JYP的待遇，認為公司對她並沒有全力支持她在演藝圈發展。首先，子瑜這10年來不僅沒有代言任何奢侈品，也未參與任何時裝週活動，甚至直到今年才成功拍攝時尚雜誌封面，這些待遇以子瑜的高人氣來說，是相當不合理的情況。對比其他團員，像是Sana代言Prada、Momo代言Miu Miu、Mina代言Fendi等，大家的發展明顯都比子瑜還好。另外，子瑜曾因在MV中舉國旗事件，遭到黃安檢舉台獨，更因此被中國市場抵制。當時JYP將這名才16歲的小女孩推出來面對，讓她錄製道歉影片，喊台詞「我是中國人」，這對子瑜造成嚴重傷害。她一度在表演時沒自信、神情憔悴，且這支影片至今仍在JYP的官網上，還沒下架。粉絲因此認為JYP娛樂虧待子瑜，支持子瑜單飛，紛紛留言：「支持不續約！子瑜值得更多資源跟舞台」、「請公司把道歉影片下架，那個影片是對子瑜和台灣人的不尊重和惡意」、「子瑜不續約我超開心」、「繼續TWICE活動就可以了，子瑜絕對能夠獨當一面」、「10年來0韓國雜誌封面，JYP真的對她太（不）好了，周子瑜仁至義盡」。不過稍早JYP娛樂發聲，一名內部長官表示，目前仍在TWICE續約的討論期間，尚未有明確定論，似乎還在慰留子瑜。《NOWNEWS今日新聞》則已詢問子瑜媽媽黃燕玲關於續約一事，但至截稿前尚未獲得回應。