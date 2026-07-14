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總統賴清德3月份鬆口評估重啟核電，引發議論，國民黨主席鄭麗文主推的「重啟核電公投案」，今（14）日在立院藍白人數優勢下，以58票贊成、48票反對，順利逕付二讀。該提案主文為，「您是否同意政府廢除『非核家園』的能源政策，以確保國民健康、穩定供電、便宜電價，提升國防韌性及支持人工智慧（AI）產業發展？」總統賴清德3月份拋出，檢討核電廠是否重啟，政府對於先進核能包括核融合、SMR（小型模組化反應爐）會持續關注，只要符合條件都持開放態度，更說和綠能產業的發展並沒有任何矛盾跟衝突。此話一出，引發譁然，就連綠營內也態度分歧。鄭麗文上個月底拋出重啟核電公投，稱這政策太過重大，即便民進黨大轉彎說重啟核三，但非常模糊不清，而且重啟核三不夠，民進黨內部也有很多雜音，長期反核路線到今天還非常高度抗拒，對台灣來講，整體國家競爭力，AI產業發展跟電價甚至國防韌性，這都是最核心議題。鄭麗文說，現在的核電廠也不可能全開，就算全開也只占總發電量2成，那怎麼辦？台灣未來能源政策是什麼，新的核電未來、發電方式，她這次訪大陸、美國的重點是核融合，但因為種種因素沒有成行，台灣有潛力發展更進步的核電，所以她要關注在這政策。國民黨團提案理由稱，有鑑於賴清德總統日前表示，在人工智慧因氣候變遷以及地緣政治變化等3因素，使得臺灣一個新的情勢，政府對重啟核電持開放態度，並強調在114年5月17日核三廠二號機停轉之後，臺灣已經達到非核家園的目標，故主張廢除「非核家園」作為我國能源政策目標，重新納入國家能源發展的重要選項。國民黨團說，適度提高核能發電佔比、建立安全、穩定、多元且低碳的能源結構，降低對火及進口燃料的依賴，確保合理電價與穩定供電，提升能源安全與國防韌性，並為人工智慧(AI)、半導體及高科技產業提供充足、穩定的電力來源，兼顧國民健康、經濟發展及國家永續，為下一代打造更安全、更具競爭力的臺灣。