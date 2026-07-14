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▲川普一邊喊多一邊出貨？加密貨幣海撈14億轉戰股債市場（圖／路透社／達志影像）

▲一份財報洩了底！川普加密貨幣賺很大 卻默默轉進安全牌（圖／路透社／達志影像）

美國總統川普最新財務申報資料揭露驚人數字！根據路透社報導，川普和兩名兒子過去一年不斷鼓吹投資人將資金投入加密貨幣項目，導致散戶投資人蒙受巨大虧損，然而他本人的資產經理人，卻在同一時間悄悄將多數加密貨幣收益，轉入更安全的股票與債券市場，操作手法對比鮮明，引發外界高度關注。根據川普送交美國官箴局的最新財務申報文件，他去年從家族加密貨幣項目中獲利逾14億美元（約新台幣450億元），這也是他去年約22億美元總收入中佔比最大的單一來源。其中，「世界自由金融公司」代幣銷售貢獻超過5.5億美元，是2024年度5,740萬美元的近9倍；$TRUMP迷因幣則進帳約6.35億美元。此外，他去年還從ABC、CBS、Meta、YouTube、X等媒體公司的官司和解金中獲利逾8,000萬美元，以及川普手錶、《上帝保佑美國聖經》等周邊商品權利金逾830萬美元。路透社分析川普過去兩年的資產配置後發現，隨著加密貨幣收益大舉湧入，他持有的傳統股票與債券市值至少成長4倍：2024年底僅約2.25億至6.08億美元，到去年底已攀升至7.03億至26億美元之間。面對外界質疑他從加密貨幣海撈鉅額財富，川普僅輕描淡寫回應記者：「你知道我為什麼賺錢，因為股市在漲，每個人都在賺錢。」儘管川普口口聲聲宣稱要讓美國成為「加密貨幣之都」，路透社上個月報導指出，截至今年4月，投資川普支持的4個主要加密貨幣項目的散戶投資人，已累計虧損高達23億美元（約新台幣740億元）。哈佛大學甘迺迪政府學院數位資產政策計畫主任馬沙德直言，這份資產申報透露的真相是，川普的個人策略其實是靠迷因幣和治理代幣快速套現，再把獲利轉進傳統資產，換句話說，審閱過報告的9名數位資產專家都認為，川普的實際財務操作顯示，他並不信任加密貨幣是個人財富的主要儲存方式。值得注意的是，川普家族控制世界自由金融公司的持股比例，已從最初的75%一路降到60%、再降至40%，這項調整並未對外公開宣布，是媒體事後從網站揭露資訊中查證發現的。不過申報文件也顯示，截至去年底，川普家族相關公司仍持有至少1.6億美元的比特幣與以太幣，另握有多達1,575億枚世界自由金融治理代幣，價值逾5,000萬美元，顯示他雖將部分獲利轉向穩健資產，但並未完全退出加密貨幣市場。對此，川普家族企業發言人在聲明中表示，總統的財務申報「表明川普集團持續保持穩健的財務狀況，並以世界一流的優質資產、充裕的流動性和保守的資產負債表為後盾」，但並未針對川普為何將加密貨幣獲利轉入股票和債券等傳統金融資產一事作出說明。