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2026年世界盃即將進入4強決戰階段，衛冕冠軍阿根廷雖在8強賽歷經延長賽，以3：1擊敗瑞士晉級，距離衛冕之路再近一步，不過球隊一路晉級過程中的判罰爭議持續延燒，甚至引發網路大規模抵制聲浪。近日，一個名為「argentinaout.com」的網站發起連署活動，要求國際足總（FIFA）取消阿根廷參加本屆世界盃資格。截至今（14）日上午，連署人數已突破483萬人，逼近500萬大關。這項請願活動起初僅設定100萬人為目標，連署書中洋洋灑灑列出阿根廷的「10大指控」，直言國際足總的規則在阿根廷與梅西身上形同虛設。請願書主要痛批，阿根廷在本屆賽事中頻頻獲得過多關鍵點球，而場上的公然犯規卻屢屢遭到裁判無視。瑞士隊在8強戰第72分鐘遭遇關鍵判罰，前鋒恩博洛（Breel Embolo）因一次爭議的「錯誤身分判定」被吹罰假摔、領到單場第二張黃牌遭驅逐出場。賽後，瑞士後衛阿坎吉（Manuel Akanji）難掩憤怒表示：「這是我踢過吹判最失衡的國際賽。瑞士只要有些微身體接觸就被吹犯規，反觀阿根廷球員多次倒地都沒事，主審皮涅羅（Joao Pinheiro）根本是雙重標準。」隊長扎卡（Granit Xhaka）也感嘆，原本少打一人前球隊士氣正旺，這張爭議紅牌直接摧毀了比賽局勢。面對排山倒海的黑哨質疑，國際足總裁判委員會主席科里納（Pierluigi Collina）雖出面緩頰，強調針對裁判的指控是「毫無根據」的，但顯然無法澆熄數百萬球迷的怒火。不過，目前以上的指控主要都來自該連署活動發起方，FIFA方面尚未宣布任何處分或正式回應。除了場內的判決爭議，連署書更將砲火對準阿根廷的場外行為。連署書指出，部分阿根廷球迷在社群與球場上涉及嚴重的種族歧視，甚至公然針對葡萄牙巨星C羅（Cristiano Ronaldo）的網紅鐵粉「IShowSpeed」發表種族仇恨言論。更驚人的是，連署書直接踢爆阿根廷足協（AFA）背後的涉嫌洗錢的國際金融醜聞，指出美國聯邦調查局（FBI）與美國司法部檢察官已正式介入調查。據悉，調查重點在於阿根廷足協在美國佛州設立的外包商業代理公司，涉嫌在2022年至2024年間，透過多家美國大型銀行洗錢高達2.6億美元（約合新台幣83.59億元）的海外商業收入，甚至有5700萬美元被轉入個人未知帳戶，足協主席已被列為重點調查對象。目前連署人數仍持續上升中，截稿當下已經來到485萬人，在眾所矚目的阿根廷、英格蘭大戰前預計會引發更多激烈的討論。