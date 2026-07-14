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國際黃金現貨價格今（14）日一度再失守4000美元，隨後買盤進場，目前在4017美元盤整。展望後市，台灣銀行認為，中東緊張局勢升高，油價漲勢再現，金價承壓整體走勢偏弱，若美國聯準會（Fed）升息預期居高不下，本週金價恐承壓回落，但若美伊雙方對話使局勢不再惡化，限縮油價進一步上行空間，金價有機會挑戰4200美元整數關卡。台銀分析，觀察技術指標及線型，金價上週週線收帶下影線黑K，季均線下彎，中期趨勢偏空，上週金價相繼跌破月均線及5日均線，並一度失守10日均線，短線技術型態有弱化趨勢，加上美國聯準會6月FOMC會議紀要顯示官員對通膨的擔憂持續升高，利率期貨顯示美聯儲9月升息機率達到7成。因此，台銀認為，若升息預期居高不下，本週金價恐承壓回落，若跌破10日均線、約4090美元，不排除回測4000美元整數價位尋求支撐。然而，在中東局勢方面，據報卡達代表已抵達伊朗，市場評估美伊下週有可能重啟談判，若雙方對話使局勢不再惡化，限縮油價進一步上行空間，金價有機會挑戰4200美元整數關卡。昨日雪梨金市以每盎司4119.63美元開市，美伊再度爆發衝突，原先可望恢復通行的荷姆茲海峽再添變數，市場憂心航道可能重新遭到封鎖，推升油價及美元同步走高，金價因而承壓跳空下跌，盤中一度下探至4044美元；惟低檔買盤進場承接，帶動金價回升至4060美元附近整理。歐美時段，金價一度續漲至4080美元，隨後伊朗方面表示，與美國簽署的諒解備忘錄已陷入危機，若美方持續違反承諾，伊朗將不再遵守相關協議，市場不確定性升高，金市賣壓隨之出籠，金價回落至4047美元，伴隨美方宣布將再度封鎖荷姆茲海峽，市場憂心油價上漲將推升通膨，並使高利率維持更久，美元因而進一步走強，迫使金價跌破4000美元整數關卡。不過，隨後也吸引買盤進場承接，金價又回到4000美元附近，目前在4016美元盤整。不過，台銀指出，根據Kitco News每週黃金調查顯示，在受訪的13位專業人士包括黃金交易商、分析師及交易員中，有38.5%看多本週金價走勢，23%看空本週金價走勢，剩下38.5%認為金價將維持橫盤整理。另一般投資人共282位參與投票，結果顯示42%看多本週金價，38%看空本週金價，其餘20%認為將橫盤整理。此外，世界黃金協會（WGC）發布報告指出，6月全球黃金ETF淨流出74.3公噸，主要因為市場預期聯準會維持鷹派立場，推動實質利率與美元走強，提高持有黃金的機會成本。儘管短期資金流出，上半年全球黃金ETF仍出現淨流入17.6公噸。展望下半年，分析師認為地緣政治風險、經濟成長放緩及金融市場不確定性仍將支撐避險需求，資金有機會回流黃金ETF，為金價帶來支撐。