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「翁小人」又出現了！網一片笑翻狂讚：說了個大實話

翁曉玲表態「我們是中國人」 爭議言行屢刷新三觀

立法院交通委員會13日審查法案時，議場意外出現一段令人哭笑不得的插曲，議事人員在宣讀議程時，原本要唸出國民黨立委翁曉玲提出的修法草案，卻一時口誤，將「翁曉玲」唸成了「翁小人」，雖然立即發現並更正，但整段過程已透過國會直播完整播出，在社群平台掀起熱烈討論。而翁曉玲事後受訪被問及此事，私下的真實態度也隨之曝光。這段直播畫面事後遭「Mr.柯學先生」剪出精華片段並轉發，貼文中寫下「議事人員口誤！翁曉玲唸成『翁小人』！笑死！完全沒說錯啊。」貼文曝光後迅速引發網友朝聖，不少人留言直呼「這位～麻煩加薪！」、「議事人員沒講錯，順口的很」、「說了個大實話欸，不用訂正，一直是小人」、「人生第一次被一個低級錯誤給療癒了，渾身舒暢」。事後，媒體問及被誤喊成「翁小人」有何看法，翁曉玲則是面露微笑，順手撥了撥頭髮，與其他委員們陸續步入電梯，而在面對記者不斷追問，她則是堅定地閉口不答，全程用笑容回應鏡頭，隨後離去。值得注意的是，「翁小人」並非首次出現在網路討論，過去翁曉玲擔任委員會召委期間，就曾因主持議事方式引發爭議，包括限制民進黨立委逐條發言時間僅3分鐘，以及表決程序相關爭議，當時便遭不少網友戲稱為「翁小人」。事實上，具有法律學者背景的翁曉玲自進入立法院後，多項言行及修法主張便頻頻引發爭議。其中最受矚目的，便是推動《憲法訴訟法》修正草案，主張提高大法官判決同意門檻，引來全國律師聯合會及多位法律學者聯合發聲反對，認為恐將癱瘓憲法法庭運作，衝擊台灣權力分立制度。除了修法爭議外，翁曉玲過去也曾公開表示「我們就是中國人」，並在台灣羽球男雙奪下奧運金牌後，於微信朋友圈發文稱是「中國人的驕傲」，相關言論都曾引發外界強烈反彈。她過去在立法院質詢時，還曾拋出「質詢是上對下關係」等說法，當時同樣掀起輿論熱議。