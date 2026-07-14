備受玩家喜愛的Final Fantasy系列第14部本傳遊戲《FINAL FANTASY XIV》（FFXIV），宣布即將參加2026漫畫博覽會暨台灣國際電玩電競產業展（GAMERS CON），現場預計以新的7.2版本及「九號解決方案」為主題打造展區，並販售周邊商品、互動活動等。
7.2版本、九號解決方案為主題 玩家可感受遊戲氛圍
本次2026漫畫博覽會將在7月23日到7月27日，於台北世貿一館展出，2026台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展也在同樣時間、地點一併展出。宇峻奧汀與智寶國際日前宣布，旗下代理的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，也會參加本屆台灣國際電玩電競產業展！
為了配合即將推出的《FFXIV》繁中版7.2版本，本次將展出將以此元素和「九號解決方案」為主題，布置攤位場景，玩家們可以在展區感受到遊戲特色和氛圍，現場也會有官方Coser跟玩家互動，展出遊戲中角色服裝、道具等，玩家們能於展示區拍照留念，記錄下角色服飾細節。
消費滿額送後背袋 參加活動拿限量好禮
《FFXIV》遊戲攤位將販售多款原廠商品，以及《FFXIV》繁中版官方周邊，包括抱枕、折疊傘、吊墜、吊飾、阿爾法有聲一卡通等周邊商品；只要在展場消費，不限金額都會贈送限量阿爾法明信片1張，現場消費滿1000元，還能獲得《FFXIV》繁中版束口後背袋1個。
除此之外，《FFXIV》攤位還有多項互動活動，玩家只要完成官方指定任務，就能獲得官方限量周邊，像是追蹤官方臉書粉專和IG，並公開轉發指定貼文，就能獲得繁中版限定貼紙和品客洋芋片；註冊遊戲帳號可獲得限量造型紙帽、體驗試玩也有限量莫古利造型圓扇。
2026台灣國際電玩電競產業展相關資訊
活動時間：2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00
活動地點：台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），宇峻奧汀攤位編號：D101~315。
活動官網：https://gamerscon.kje-event.com.tw/
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本次2026漫畫博覽會將在7月23日到7月27日，於台北世貿一館展出，2026台灣國際電玩電競產業展、台北國際電影玩具暨玩具創作大展也在同樣時間、地點一併展出。宇峻奧汀與智寶國際日前宣布，旗下代理的《FINAL FANTASY XIV》繁體中文版，也會參加本屆台灣國際電玩電競產業展！
為了配合即將推出的《FFXIV》繁中版7.2版本，本次將展出將以此元素和「九號解決方案」為主題，布置攤位場景，玩家們可以在展區感受到遊戲特色和氛圍，現場也會有官方Coser跟玩家互動，展出遊戲中角色服裝、道具等，玩家們能於展示區拍照留念，記錄下角色服飾細節。
《FFXIV》遊戲攤位將販售多款原廠商品，以及《FFXIV》繁中版官方周邊，包括抱枕、折疊傘、吊墜、吊飾、阿爾法有聲一卡通等周邊商品；只要在展場消費，不限金額都會贈送限量阿爾法明信片1張，現場消費滿1000元，還能獲得《FFXIV》繁中版束口後背袋1個。
活動時間：2026年7月23日（四）～7月27日（一）10：00～18：00
活動地點：台北世貿展覽一館 （台北市信義路五段5號），宇峻奧汀攤位編號：D101~315。
活動官網：https://gamerscon.kje-event.com.tw/