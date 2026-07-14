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什麼是必比登推介？台北必比登美食今年怎麼變化？

包括雞湯料理為主的「青嬌」；主打滷肉料理的「開囍」；日式風格的「武田咖喱」以及台式熱炒為主的「有有1969」

▲2026必比登推介台北共有37家餐廳入選，包含4家新入選餐廳，總入選餐廳跟2025年數量持平。（圖／《米其林指南》）

2026台北必比登推介落榜4家名單！茂園台菜無緣續榜超可惜

▲茂園台菜餐廳今年未能蟬聯台北必比登推介，不少食客都感到非常驚訝。（圖/Google評論）

▲茂園台菜超經典招牌菜「白斬雞」，膠質很多夭壽好吃，沒吃過這道不要說你吃過茂園。（圖/Google評價）

2026米其林必比登推介（Bib Gourmand）名單今（14）日上午公布，今年全台一共有146家入選，其中有13家新入選餐廳，超過8成都是台灣在地美食跟小吃。其中台北入選的店家一共為37家，跟去年的數字完全一樣，但是台北今年有4家新入榜，因此表示有4家意外落榜，其中竟然包含從2019年就入榜的「茂園台菜」，讓不少老饕都感到非常意外。《NOWNEWS》特別整理4家今年落選的必比登推介名單，雖然落選，但好口味還是不能被遺忘。根據米其林指南官方說明，必比登推介（Bib Gourmand）宗旨為「物有所值」，以合理價格提供三道菜美食的餐廳，它可以是街邊美食如生煎包、牛肉湯或是價位在千元上下的時尚小酒館、異國美食，必比登推介店家的共通之處是相對簡約的料理方式，容易辨識也能輕鬆享用，帶給你十足的滿足，因此成為許多熱愛美食小吃的老饕追隨的指標。然而今年台北必比登美食推介名單出爐，台北有4家新入選必比登推介，，總計一共有37家入選，跟2025年的榜單相比入選餐廳持平。然而去年才剛入榜的「雲川水月」、「蘇來傳」以及「Tableau by Craig Yang」站穩腳步，今年同樣入榜，不過因為台北必比登整體餐廳維持不變，加上又有4間新入榜，等於有4間餐廳遭擠下，以下是利用2025年及2026年「台北米其林必比登推介」清單比較，掉出榜外的4家餐廳清單值得注意的是，茂園台菜從2019年起就連續入圍台北必比登推介名單，沒想到今年竟然意外掉榜，同樣是元老級必比登名單的也包括「好朋友涼麵」以及「欣葉小聚」，同樣都是2019年就入圍，如今被後起新秀的餐廳給取代；小品雅廚則是2023年首度入選，今年落榜，可惜未能站穩腳步；而去年就落榜的「都一處」仍然無法重返榜單中。茂園台菜從1971年開業至今也已經有55年的歷史，多元的台菜非常適合家庭聚餐或帶長輩去用餐，價格經濟又實惠，在Google評價也有4.2顆星的高分，不少饕客常常去吃，也都跟外國人推薦這是「必比登推介美食」，如今元老跌落榜外，著實讓不少食客都感到非常意外。《NOWNEWS》記者也曾經到該店用餐過兩次，招牌白斬雞必吃超好吃，鮮蚵肥美又新鮮，金瓜米粉超正宗台式愛吃的也不能錯過，老菜脯排骨湯也是很好喝又可以續湯，整體菜色無雷又有水準，寫到這裡口水都快滴下來，縱使今年茂園台菜無緣蟬聯必比登，但絕對還是值得一吃的老字號餐廳哦！