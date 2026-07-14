115學年度大學分科測驗今（14）第二日登場，地理科在上午10時50分開始考試，得勝者文教搶先提供題目參考答案，正確答案仍以大考中心公告為準。多數考生認為，今年試題難度偏低，其中手寫題占一半，還搭配許多圖片、地圖及生活情境，也有馬太鞍堰塞湖及美伊戰爭荷姆茲海峽等時事，因此不難答題。
得勝者文教預估115年分科測驗地理科五標，頂標估為53級分、前標47級分、均標39級分、後標31級分、底標26級分，和114年分科測驗地理科相比，頂標、前標、均標、後標、底標皆保持不變。
根據大考中心統計，今年共有1萬6760名考生報考地理科，占總報名人數42.7%。入闈審題老師表示，今年地理科手寫題多，主要測驗考生在一定字數限制內精準答題，並加入多項時事議題，包含歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會、2026年委內瑞拉首次獲得世界棒球經典賽冠軍等情境題，考題多半都有明確線索，讓準備充分的考生能夠流暢作答。
🟡115分科測驗地理科題目、115分科測驗地理科答案
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根據大考中心統計，今年共有1萬6760名考生報考地理科，占總報名人數42.7%。入闈審題老師表示，今年地理科手寫題多，主要測驗考生在一定字數限制內精準答題，並加入多項時事議題，包含歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會、2026年委內瑞拉首次獲得世界棒球經典賽冠軍等情境題，考題多半都有明確線索，讓準備充分的考生能夠流暢作答。
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