我是廣告 請繼續往下閱讀

頂標估為53級分、前標47級分、均標39級分、後標31級分、底標26級分

🟡115分科測驗地理科題目、115分科測驗地理科答案

▲115分科測驗地理科選擇題解答。（圖／得勝者文教提供）

▲115分科測驗地理科非選題解答。（圖／得勝者文教提供）

▲115分科測驗地理科五標表。（圖／得勝者文教提供）

🟡115分科測驗考程

▲115分科測驗7月13日、14日各科考試日程一次看。（圖／大考中心提供,ceec.edu.tw）

🟡

115學年度大學分科測驗今（14）第二日登場，地理科在上午10時50分開始考試，得勝者文教搶先提供題目參考答案，正確答案仍以大考中心公告為準。多數考生認為，今年試題難度偏低，其中手寫題占一半，還搭配許多圖片、地圖及生活情境，也有馬太鞍堰塞湖及美伊戰爭荷姆茲海峽等時事，因此不難答題。得勝者文教預估115年分科測驗地理科五標，，和114年分科測驗地理科相比，頂標、前標、均標、後標、底標皆保持不變。根據大考中心統計，今年共有1萬6760名考生報考地理科，占總報名人數42.7%。入闈審題老師表示，今年地理科手寫題多，主要測驗考生在一定字數限制內精準答題，並加入多項時事議題，包含歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會、2026年委內瑞拉首次獲得世界棒球經典賽冠軍等情境題，考題多半都有明確線索，讓準備充分的考生能夠流暢作答。