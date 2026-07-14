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民眾黨立院黨團今（14）日召開記者會，宣布將提出安樂死公投，將安樂死法制化。黨團幹事長邱慧洳表示，衛福部長石崇良始終以僵化思維否決社會討論，動輒將安樂死貼上「加工自殺」標籤，醫事司甚至說出「為了解決病人的痛苦而解決病人」的荒謬言論。民眾黨盼將安樂死議題交付公投，透過全民理性討論凝聚共識，由人民決定台灣是否邁向安樂死法制化。公投主文為「您是否同意政府應將『安樂死』法制化，以保障生命自主權為前提，提供『罹患難以治癒之疾病』與『承受難以忍受痛苦』者，在制度配套規範下，可依其自主意志達到尊嚴善終？」黨團總召陳清龍表示，民眾黨目前已提出「交通罰鍰專款專用」、「國內移轉投票」公投，今天再提出第三項「生命自主、尊嚴善終」公投。他呼籲社會認真思考，是否應讓罹患難以治癒疾病、承受難以忍受痛苦且無治癒可能的人，在保障生命自主及尊嚴的前提下，決定自己生命的終點。黨團幹事長邱慧洳表示，隨著高齡化加劇、長照悲歌一再上演，以及生命自主觀念逐漸受到重視，安樂死已不再是禁忌，而是台灣社會必須正視的重要議題。她批評，衛福部長石崇良始終以僵化思維否決社會討論，動輒將安樂死貼上「加工自殺」標籤，醫事司甚至說出「為了解決病人的痛苦而解決病人」的荒謬言論。民眾黨盼將安樂死議題交付公投，透過全民理性討論凝聚共識，由人民決定台灣是否邁向安樂死法制化。陳昭姿指出，她曾在癌症醫院服務超過30年，陪伴無數病人走到生命終點。醫療雖努力治療、減輕病痛，但並非萬能，許多病人即使用最強力的止痛、鎮靜藥物，仍承受難以形容的身心折磨；也有病人日漸瘦弱枯槁，意識卻依然清楚。這些病人最常問的不是「還能活多久」，而是「究竟還要痛苦多久」。陳昭姿表示，生命的價值不只是長久，更在於尊嚴。台灣雖已有《安寧緩和醫療條例》及《病人自主權利法》，但部分患者仍無法解除病痛。他們並非想放棄生命，而是希望生命最後一段路能由自己決定，而非任由疾病摧殘。民眾黨推動公投，是希望讓疾病無法治癒、身心痛苦難以解除的人，在嚴格法律規範及專業醫療評估下，多一項自主選擇。陳昭姿強調，重大生命倫理議題不應由少數政治人物或專家決定，而應交由全國公民共同思考，透過社會對話找出台灣的共識，「我們尊重醫療，也尊重病人自主；尊重生命，也尊重善終。」蔡春綢表示，她曾親身經歷至親躺在病床上，醫師詢問是否急救時，所有子女都陷入「救還是不救」的痛苦抉擇，希望透過公投讓全民理性討論重大生命議題。劉書彬指出，第十、十一屆立法院朝野皆曾提出相關法案，九年來卻從未排入委員會審查，顯示社會缺乏正式討論機會，因此更需要透過公投凝聚民意，建立兼顧病人自主、生命尊嚴、醫療倫理及制度安全的法制。洪毓祥表示，安樂死不是簡單的是非題，而是涉及生命尊嚴、病人自主、醫療倫理及家庭照顧的重要課題，應交由全民共同討論，而非由少數人替人民決定。不論支持或反對安樂死，都應透過投票表達價值主張。許忠信表示，安樂死符合《公民投票法》「重大政策創制」要件，涉及《刑法》、《民法》、保險法、全民健康保險法、醫師法、醫療法及《安寧緩和醫療條例》等法制配套，必須一併檢討及規範，也符合《憲法》第23條有關生命權及重大公共利益的規範。副總召王安祥總結，公投提案是回應民眾請願與期待，希望讓罹患難以治癒疾病、承受難以忍受痛苦的人，擁有尊嚴善終的選擇，並盼各黨團共同支持，促使政府儘速研議安樂死相關制度及配套。