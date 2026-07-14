我是廣告 請繼續往下閱讀

巴威颱風過境，北市府因砍樹防颱引發外界討論，台北市長參選人沈伯洋昨日於社群平台提出台北路樹養護政策，他今（14）日受訪時表示，台北面對極端氣候與熱島效應，路樹治理不能只在風災後被動修剪或砍除，而應建立完整的「都市林計畫」，從路樹健檢、樹穴改善、移植規劃到長期養護，讓城市降溫與行人安全同步提升。沈伯洋上午在立法院受訪，針對昨日提出台北路樹養護政策，媒體詢問，是否希望降低移除或砍樹機率？沈伯洋表示，路樹治理最重要的是「預防勝於治療」，每一次風災造成樹木倒塌，都是城市路樹健康與環境條件的一次體檢。市府應檢視樹穴是否過小、種植位置是否適當、是否存在移植空間，以及是否需要疾病治療，而不是等到問題發生後，才用齊頭式砍除處理。沈伯洋指出，台北面對熱島效應加劇，更需要透過樹蔭與綠意協助城市降溫，因此路樹政策不能只停留在修剪或砍除，而應有完整的都市綠化治理。未來應針對樹穴改善、樹種選擇、移植規劃、病蟲害治療及長期養護建立制度，讓路樹成為城市韌性的一部分。沈伯洋強調，未來將提出完整的台北「都市林計畫」，從路樹健檢、養護管理到城市降溫，建立更細緻的都市綠化政策。他說，好的城市治理不是等樹倒了才砍樹，而是在平時就讓樹長得健康、讓人行空間更安全，也讓台北在極端氣候下維持宜居環境。媒體另詢問問題油品事件。沈伯洋表示，食安把關需要中央與地方協力，地方政府進行稽查、追查下游名單，中央再進行彙整與處理，這本來就是一套需要合作完成的流程。他強調，面對食安問題，最重要的是把資訊查清楚、說清楚，不需要再用政治口水製造更多對立。