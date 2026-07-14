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金秀賢去年（2025）3月遭《橫豎研究所》主持人金世義與已故金賽綸遺屬指控，演藝工作全面停擺，歷經1年多法律攻防後，檢方認定公開的部分錄音檔及資料涉嫌AI偽造，金世義已遭羈押起訴。獲得清白的金秀賢，今（14）日正式重啟演藝活動，將替菲律賓服飾品牌BENCH拍攝最新廣告，不過他先前被目擊現身首爾聖水洞時，整個人明顯暴瘦、臉頰凹陷，與過去螢光幕前的模樣差距極大，如今重啟演藝活動，體態也成為外界關注焦點。經紀公司Gold Medalist日前向韓媒表示，金秀賢將於7月14日替BENCH拍攝廣告，外界原本以為他會飛往菲律賓工作，不過最新消息證實，整支廣告將全程在韓國拍攝，廣告與形象照之後也只會在菲律賓公開。其實金秀賢沉寂1年多的這段期間，警方曾透露他正在接受精神科治療，「如果相關假消息持續擴散，恐怕會造成難以恢復的後果。」他當時還被網友目擊現身首爾聖水洞，整個人暴瘦、臉頰凹陷，神情相當疲憊，與過去螢幕上的男神形象差距極大。如今終於復出，外界對於他的體態也十分關注。金秀賢去年3月遭指控與已故演員金賽綸在未成年時期交往，之後幾乎全面停止公開活動。當時他承認曾與金賽綸交往，但強調2人是在女方成年後才開始戀愛，並對提出相關指控的YouTube頻道《橫豎研究所》主持人金世義及金賽綸遺屬，以涉嫌毀損名譽提告。案件調查期間，檢方認定金世義公開的部分錄音檔及相關資料涉嫌AI偽造，金世義近日也因涉嫌散布不實資訊、毀損名譽等罪名遭羈押起訴。金秀賢方面則持續透過法律途徑，回應外界各項指控。除了刑事案件有新進展，金秀賢與廣告商之間的官司近期也出現變化，首爾中央地方法院民事第45庭日前針對戶外品牌EIDER向金秀賢及Gold Medalist提出的求償案，向雙方提出和解建議，EIDER已將求償金額從原本25億韓元（約台幣5700萬元）下修至4億韓元（約台幣910萬元），並撤回因社會爭議造成損害的求償內容，改為要求返還廣告合約剩餘的代言費。