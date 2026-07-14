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「要五毛給一塊」台塑集團曝考量

台塑集團今（14）日與工會完成年度調薪，拍板今年調薪幅度為4.5%，並且另外加發每個月600元伙食津貼，其餘另有輪班津貼2380元、地區津貼2500元、台北住房補貼5000元。工會代表表示，結果出乎意料也令人振奮，以調薪幅度4.5%換算，基層員工每月增加2700元。台塑企業工會今天為第二次與資方協商調薪幅度，也是台塑總裁吳嘉昭接任以來首度年度調薪決策。今日會議台塑由總管理處總經理林善志代表參與，會議不到半小時就達成共識。台塑聯合工會副理事長陳鴻儒指出，與資方溝通順暢，吳嘉昭總裁背負企業轉型壓力，但今年又開出調薪紅盤，對員工鼓舞很大。經與公司兩次協商後，拍板今年調薪幅度為4.5%，並另外加發每月600元伙食津貼，不納入調薪幅度計算，同時調整輪班津貼及地區津貼。陳鴻儒說，此次方案優於預期，平均基層員工以月薪6萬元計算，每月可增加約2700元。陳鴻儒指出，今年協商期間工會幹部承受相當大壓力，但隨著公司營運明顯改善，業績躍進下，也沒有忘記基層員工付出的努力，十分感謝公司。這次協商成果達到4.5%調薪成果為近年少見，繼2022年後再次出現相同水準。工會原先提案僅加薪3.66%，不過，台塑集團考量前兩年景氣不佳，調薪相對保守，今年一舉超越提案，拍板加薪4.5%。林善志說，今年上半年公司營運表現不錯，考量員工已連續多年調薪幅度偏低，因此管理團隊在行政管理會議中討論後，決定在工會提出3.66%的調薪訴求基礎上，再適度加碼，希望藉此肯定員工的付出，也激勵大家持續努力，共同推動企業發展。林善志表示，工會是綜合考量通膨、物價指數及市場薪資行情等因素後提出相關訴求，公司在行政管理會議討論時，也認為這樣的要求相當合理，決定進一步提高調薪幅度，為第二度調薪幅度超過工會提案，展現公司對員工的重視與回饋。