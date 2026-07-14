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韓國股市近期引爆恐慌性殺盤，追蹤三星與SK海力士個股的兩倍槓桿ETF，因兩檔股票跌勢不斷，加劇了這波跌幅。儘管韓國政府金融及財政單位試圖介入，並找來20家資產管理公司進行座談會，但金融監督院長李粲珍坦言，槓桿ETF不是一次性就能解決的問題，「因為存在結構性問題，恐怕很難有明確的解答。」根據朝鮮日報報導，李粲珍針對近期被認為引發股市極端波動的「單一股票槓桿產品」，吐露了制定對策的無奈。他在13日與20家資產管理公司代表舉行座談會，並在會議中表示，「關於槓桿ETF，政府當局的立場已大致彙整完，近期就會對外公布。」然而，李粲珍同時坦言，「以目前的局面來看，這不是一次性就能解決的問題，而是需要我們持續關注、不斷修正與完善的區塊」，這番話透露出韓國金融主管機關面對槓桿ETF的棘手現狀、短時間也難以拿出特效藥。報導提到，李粲珍並未對所謂的「結構性問題」進行具體說明。但市場人士解讀，在散戶淨買入額已逼近10兆韓元的情況下，部分輿論提出的「下市（清算）」方案在現實上根本不可行；且該產品當初是由青瓦台（總統府）、金融委員會及韓國交易所等共同參與，甚至修改了施行令才引進的，若冒然廢除恐損及法律信賴度。李粲珍在會中表示，這不是單憑個人決定朝某個方向前進就能解決的，主管機關也非常苦惱。金融監督院會盡全力做到最好，他也坦言已準備做好挨罵的準備，同時希望各大資產管理公司能確實且直率提出實質訴求和制度上的調整方法，作為解決方案的參考。朝鮮日報指出，李粲珍在會議結束後對媒體發言並未具體談及單一股票槓桿產品，另一方面，韓國金融委員會將於14日召集主要證券商、資產管理公司等金融投資業界專家舉行閉門會議，討論單一股票槓桿產品的補救措施。目前討論的方案包括提高投資人帳戶內必須圈存的門檻等方案。追蹤三星電子、SK海力士股價漲跌進行2倍槓桿操作的「單一股票槓桿產品」，自今年5月27日推出以來，便成為加劇韓國股市波動的「放大器」。根據韓國NH投資證券的數據顯示，在單一股票槓桿產品上市前，KOSPI指數單日漲跌幅超過3%的天數，在96個交易日中僅占27%（26天）。然而，在產品上市後至本月13日的33個交易日中，單日震盪超過3%的天數竟暴增至52%（17天）。對比之下，美國標普500（S&P 500）指數今年以來未曾出現過單日震盪超過3%的情況。此外，限制全市場交易的「熔斷機制（Circuit Breakers）」今年也已啟動了7次，佔2000年引進該制度以來啟動次數（13次）的一半以上。