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央視怒轟谷立言「劣跡斑斑」、介入台灣國防

央視大篇幅批評谷立言 外交部：台美互動愉快不需中國置喙

美國在台協會（AIT）台北辦事處處長谷立言（Raymond Greene）近期接連遭中國點名痛批「把自己當成台灣的太上皇」。央視旗下新媒體《日月譚天》昨（13）日晚間更進一步形容他是「劣跡斑斑」，指控其長期介入台灣事務，挑動兩岸對立。對此，外交部發言人蕭光偉今日反嗆，中華民國台灣作為主權獨立國家有權和其他民主國家互動，我方和谷立言的互動也很愉快，不需中國置喙。谷立言近期出席台中無人機論壇，提到台美正攜手發展雙向的無人機夥伴關係，在談及台灣自我防衛時，更直言要打造能有效嚇阻衝突的空中、水面與水下無人機「蜂巢」。一番發言隨即引來國台辦發言人陳斌華點名，央視也發動嚴厲批評，稱谷立言劣跡斑斑，介入台灣國防、催促對美軍購，把自己當成台灣的太上皇。《日月譚天》13日表示，谷立言2024年就任AIT台北辦事處處長以來，頻繁介入台灣國防、經濟及兩岸政策，「把台灣推向火坑」，其言行出格、干涉深入，可謂「劣跡斑斑」，不僅挑動兩岸對抗、持續談論中國威脅台海危機，更催促台灣增加國防預算、購買更多美國武器，等同掏空台灣經濟命脈，以「供應鏈安全」為名煽動兩岸產業「脫鉤斷鏈」，並強推台積電赴美。《日月譚天》更怒轟谷立言敢把自己當成台灣的「太上皇」，一方面是民進黨當局自我矮化，對美國人的要求照單全收；另一方面，源自美國把台灣當「棋子」、對台灣予取予求的霸權底色。而針對央視大篇幅批評谷立言，蕭光偉今表示，他對《日月譚天》的詳細批評內容並不清楚，不過台灣和自由民主國家的互動都會被中國批判，因此他要再次強調，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬。台灣作為主權獨立國家，有權和國際民主國家互動，我們和谷立言的溝通也沒有問題，彼此互動愉快，不需中國置喙。