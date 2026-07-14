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台股今（14）日大跌逾千點，一度失守44000點，被動元件仍是重災區，盤中包括禾伸堂、日電貿、天二科技、光頡、華新科5檔打入跌停，截至上午12時45分，日電貿仍跌停鎖死 ，而大廠國巨*也一度重摔逾9%，失守800元，最低價下探737元，目前仍跌5%左右。被動元件受惠人工智慧（AI）需求，不斷傳出缺貨風聲，供應鏈傳出向客戶發出價格調整通知，帶動被動元件股價此波漲勢，其中領頭羊國巨*在7月初創下1220分割後新高。不過，漲最猛也是跌最重，這波國巨*伴隨台股拉回修正成重災區，股價上周收盤首跌破千元，自此股價表現疲弱，今日盤中更失守800元大關，最低一度來到737元，大跌逾9%，目前跌幅收斂仍有5%左右。禾伸堂上周一度攻上1045元歷史新天價，不僅股價早已超車國巨，也是被動元件唯一千金股，昨日跌停失守千元，今日盤中再跌至815元跌停價，短短2個交易日，從上周高點下滑逾2成。