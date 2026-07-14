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余凌冲背景曝光！被指為朱國榮旗下人馬

賴中強翻出泰山經營權之爭 當年警告如今應驗

中聯油脂生產的大豆沙拉油爆出含一級致癌物「苯駢芘（BaP）」超標4倍，累計逾千公噸問題油品流入市面，引爆全台食安危機。檢調已將中聯油脂、泰山、福壽、福懋油等相關業者共11名高層列為被告，其中，中聯油脂總經理余凌冲因涉嫌延遲通報、持續生產販售問題油品，遭檢方聲押禁見，余更被指為是國寶集團總裁、龍邦國際實質控制人朱國榮的旗下人馬。檢調指出，余凌冲早在6月15日的品保聯繫會議中，就已得知檢驗結果異常，但公司並未立即停止生產及銷售，也未即時告知主管機關，直到6月30日才正式通報。檢方認為，余凌冲涉嫌違反《食品安全衛生管理法》，且有湮滅、偽造證據及串證之虞，因此向法院聲請羈押禁見。不過法院最終裁定以2000萬元交保，檢方不服，已當庭提起抗告。根據《鏡週刊》報導，余凌冲曾任泰山食品廠資深主管，隨著龍邦集團取得泰山經營主導權後，中聯油脂也成為布局的重要一環，而余凌冲則於2025年4月接任中聯油脂總經理，掌握公司生產、採購及營運等核心業務。報導指出，余凌冲被視為龍邦集團實質控制人朱國榮的重要人馬。朱國榮因涉及多起重大經濟犯罪案件，目前遭到通緝，而龍邦取得泰山經營權後，朱國榮與泰山及中聯油脂之間的關聯，也因這次致癌油事件再度成為外界檢視焦點。台灣經濟民主連合智庫召集人賴中強回顧，2023年泰山經營權之爭期間，時任董事長詹景超就曾公開示警，一旦龍邦掌握泰山經營權，恐將進一步影響中聯油脂的經營方向。由於中聯油脂長期供應國內大量民生食用油及軍方用油，當時詹景超便質疑，相關布局恐涉及食安甚至國安層面的風險。賴中強認為，如今中聯油脂爆發致癌油品流入市面的重大食安事件，也讓當年提出的疑慮再度浮上檯面，呼籲政府重新檢討涉及民生產業的企業併購與經營權變動，未來主管機關在審查相關案件時，也應將國家安全因素一併納入考量。