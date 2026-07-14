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7/19三大吉日重疊！招財祈福赦罪能量加倍

▲今年 7 月 19 日適逢虎爺誕辰撞天赦日，被譽為一年當中最強的咬錢招財吉日。圖為台北松山慈祐宮供奉之虎爺將軍神尊。（圖／楊登嵙提供）

▲7 月 19 日天赦日與天貺節重疊，傳說玉帝下凡巡察，是向玉帝誠心懺悔除障、祈福補財庫的最佳時機。（圖／楊登嵙提供）

🟡 命理師親授求財三大招！少一動作怎麼補都沒用

一年當中最強的招財轉運日即將到來！今（2026）年 7 月 19 日（農曆六月六日）迎來極為罕見的天象奇觀，「虎爺聖誕」、「天貺節」與「天赦日」三大吉日竟罕見地在同一天重疊。命理專家楊登嵙指出，這種三吉日匯聚的特殊天象非常難得，招財、祈福與赦罪三大能量層層疊加，是補財庫與轉運效果最強的黃金時刻；若錯過這次 7 月 19 日的絕佳機會，下一次想等到三大吉日同天出現，必須再等 26 年至 2052 年！2026 年 7 月 19 日（農曆六月六日）適逢民間信仰中三大重磅節日交會，分別代表招財、祈福與懺悔赦罪，被命理界與信仰界譽為年度最強補運時機：：虎爺在民間信仰中被視為具有咬錢、招財神力的神祇，是信眾祈求財運、填補財庫最直接且靈驗的節日。：傳說玉皇大帝會在此日親自下凡巡察民間。民俗專家建議在這天多行善積德、說好話，能獲得極佳的祈福與添財效果。）：向玉皇大帝誠心懺悔過錯、請求赦免的吉日。先透過儀式去除厄運障礙後再祈求財運，能讓補財庫的效益大幅提升。面對這難得一見的「三吉日匯聚」，命理專家楊登嵙特別提醒，三大吉日同時出現能產生強大的加乘效應，有意在當天求財轉運的民眾，應把握正確的祈福步驟。完成除障程序後，民眾可準備虎爺喜愛的供品前往宮廟祭拜，誠心祈求事業順利並帶動財運。最後，配合天貺節玉皇大帝巡視民間的契機，當天應保持心存善念，多說好話、行善布施或進行捐款。透過「」三管齊下的開運法門，便能在這一天最大化個人氣運，為自己與家人帶來整年的平安與財富。