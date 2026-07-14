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時事題多 無刻意刁難圖表

分科測驗今（14）日第二天第二科考地理，共有1萬6,760名考生參加，佔總報名人數42.7%。大考中心指出，整體試題屬中間偏易，僅有少數非選擇題難度較高。考生只要能詳讀題意，抓住問答核心與解題線索，即可選出正確答案輕騎過關。太過依賴選擇題作答技巧，對題幹圖文内容囫圇吞棗，可能就會選到高誘答力的錯誤選項。入闈審題高中地理老師指出，本次試題帶入多項時事議題，考題都有明確的答題線索，並沒有刻意刁難的概念或圖表，難易度適中，預期充分準備的考生可以流暢的完成作答。例如歐盟碳邊境調整機制、北海離岸風電裝置召開的北海峰會、以2026年委內瑞拉首次獲得世界棒球經典賽冠軍為情境、考馬太鞍溪沖積扇，以伊朗和美國、以色列的軍事衝突，提問代表性的宗教建築物，並手繪圈出荷莫茲海峽的位置，顯然國際重要水域通道，結合新聞時事，常是大考試題重點。入闈審題老師表示，最值得注意的焦點是手寫題，非選擇題作答內容可以測驗考生的答題思路並在一定字數限制内，準確說明判斷依據或推論結果，並没有瞎猜的空間，所以推測非選擇題才是考生能否拿到高分的決勝關鍵。本次非選擇題配分達30分，重要性可見一斑，建議考生平時就要進行關鍵字整理與歸納的練習，培養閱讀素養和邏輯思考能力。另，第29-31題，考生除了要有基本的地理資訊系統分析能力，還必須在判讀各步驟附圖的分析流程之後，回推探究與實作的題目，並歸納整理出設立高鐵站之後，是否對虎尾鎮和斗六市的房價產生不同影響。