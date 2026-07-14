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中國接連透過學者宣稱巴丹群島屬於台灣並屬於中國

外交部怒嗆：中國學者不切實際的幻想不值得評論

外交部示警：中國近期的軍事作為目的是要控制第一島鏈

外交部強調：中國的侵略擴張才是區域不穩的根源

外媒報導，中國學者近日聲稱有「人類學證據」支持菲律賓最北端的巴丹群島（Batanes）屬於中國，並在一場研討會中「一致認為」目前由菲律賓管轄的巴丹群島在法律上屬於台灣。對此，外交部發言人蕭光偉今（14）日怒嗆，中國學者不切實際的幻想不值得評論，外交部也要提醒國際社會，中國已經不斷在和第一島鏈國家產生衝突，挑戰以規則為基礎的國際秩序。中國近期不斷透過學者發聲，稱巴丹群島屬於台灣，因此屬於中國，接連引發國際學者批評。譬如中國暨南大學國際關係學院、華僑華人研究院官網7日指出，一場研討會上，與會學者「一致認為」巴丹群島在法律上屬於台灣，菲律賓對巴丹群島的控制缺乏歷史與法理依據。不過，該文目前已被刪除。又如中國南海研究院南海歷史文化研究所副研究員王媛元近日也主張，巴丹群島上約1萬名伊巴丹族（Ivatan），與台灣蘭嶼的達悟族語言同源、風俗相近，且同樣擁有地下穴居，相關人類學證據印證巴丹群島為台灣附屬島嶼，進而推論其主權屬於中國。針對中國學者連番言論，蕭光偉今批評，中國學者不切實際的幻想，不值得評論。不過，外交部要提醒國際社會，中國宣稱的一中原則係以謊言、情勒，無限擴張式地認為可以主張擁有巴丹群島。加上中國近期和日本、韓國都有領土糾紛，由此明顯可看出，中國已經不斷在和第一島鏈國家產生衝突、挑戰以規則為基礎的國際秩序。此外，蕭光偉表示，今年正值南海仲裁案10週年，中國仍未收斂區域擴張的行徑，反而對外表現出更強的侵略性。北京近期在島鏈之間的軍事作為和法律戰，目的就是要控制整個第一島鏈區域。蕭光偉提到，中國宣稱自古擁有巴丹群島，這樣的操作手法就和對付台灣一致：以法律敘事先行，學者官媒發動歷史再詮釋，接著進行國際性的認知作戰同時以武力，也就是海警執法、飛彈試射等進行灰色地帶施壓。蕭光偉強調，中華民國台灣和台海都不是區域不穩的問題者，真正的根源是中國的侵略擴張和軍力擴張，法律心理認知的混戰，加上認知操作，這才是民主自由社會的敵人。呼籲國際社會應和台灣共同合作，認清事實，同時維護印太區域的和平穩定和繁榮。