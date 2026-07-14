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現年23歲的米肖羅斯基本季快速竄紅，被視為聯盟最具潛力的新生代投手之一。他日前對戰聖路易紅雀時主投7局送出11次三振，失3分奪下本季第10勝，其中最驚人的莫過於全場61顆四縫線速球，球速全部突破160公里，展現驚人的火球威力，也讓外界給了他「怪物火球男」的稱號。 手套設計別出心裁 網一看全愛上



就在明星賽前夕，大聯盟官方社群分享米肖羅斯基參戰的預告片時，眼尖球迷立刻發現他的手套充滿巧思。除了手套上自己的名字採用《寶可夢》經典Logo字體設計之外，手套網狀區域還特別嵌入一張噴火龍的寶可夢卡，讓整只手套充滿濃濃動漫元素，也再次證明他就是名副其實的寶可夢鐵粉。



就在明星賽前夕，大聯盟官方社群分享米肖羅斯基參戰的預告片時，眼尖球迷立刻發現他的手套充滿巧思。除了手套上自己的名字採用《寶可夢》經典Logo字體設計之外，手套網狀區域還特別嵌入一張噴火龍的寶可夢卡，讓整只手套充滿濃濃動漫元素，也再次證明他就是名副其實的寶可夢鐵粉。 事實上，這並非米肖羅斯基第一次公開展現自己的寶可夢收藏。去年明星賽紅毯活動時，他就曾穿著繡有傳說寶可夢「洛奇亞」圖樣的訂製西裝亮相，當時便引起不少球迷關注，如今再次把寶可夢元素融入比賽裝備，也讓不少網友直呼：也太帥」、「火球投手＋噴火龍，這組合真的帥到犯規」、「看了好擔心摺到」，甚至有網友笑說一開始看錯，竟把噴火龍卡牌看成金紙。



事實上，這並非米肖羅斯基第一次公開展現自己的寶可夢收藏。去年明星賽紅毯活動時，他就曾穿著繡有傳說寶可夢「洛奇亞」圖樣的訂製西裝亮相，當時便引起不少球迷關注，如今再次把寶可夢元素融入比賽裝備，也讓不少網友直呼：也太帥」、「火球投手＋噴火龍，這組合真的帥到犯規」、「看了好擔心摺到」，甚至有網友笑說一開始看錯，竟把噴火龍卡牌看成金紙。

2026年MLB明星賽即將登場，除了眾星雲集的豪華陣容外，密爾瓦基釀酒人「怪物火球男」米肖羅斯基（Jacob Misiorowski）也因場外的一項細節意外成為討論焦點。這位以火球聞名的大聯盟新星，賽前曝光的專屬手套更直接把《寶可夢》經典人氣角色「噴火龍（Charizard）」帶上球場，讓許多球迷紛紛直呼：「也太帥」、「火球投手＋噴火龍，這組合真的帥到犯規」。