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今年新入選餐廳的「阿爸的客家菜」，早在6月便發聲「本店從一開始便未曾報名、提供資料或參與米其林必比登相關評選，並已明確表明不接受任何相關評比。」今名單揭曉，仍榮獲新入選餐廳。

▲2026新北市必比登新入選餐廳「阿爸的客家菜」，以招牌菜「鳳梨醬清蒸鮮魚」擄獲評審味蕾。（圖／米其林提供）

鳳梨醬清蒸鮮魚受青睞！客家醬缸文化被國際評審看見

▲阿爸的客家菜「九層塔茄子」。（圖／米其林指南guide.michelin.com）

▲自製發酵的「酸高麗菜牛肉」。（圖／米其林指南guide.michelin.com）

必比登推薦「客人多挑剔刁難」！阿爸的客家菜：不接受米其林評比

《2026台灣米其林指南》今（14）日公布「2026必比登推介」146家完整名單！日前才表明「未曾報名、不接受米其林必比登任何相關評比」的三峽「阿爸的客家菜」，仍榮獲新入選新北市必比登餐廳。，謝謝願意來用餐的客人，「懇請不要以『必比登的標準』比較或責難」，受到饕客支持。堪稱「平價版米其林」的必比登推介，主要推薦物有所值的餐廳與日常菜單。今年「2026必比登推介」更有超過8成為台灣在地美食與特色小吃，已公布台北、新北等7大縣市146家完整名單。以往受青睞的親民店家，多在名單一公布後便爆紅成排隊名店，不少店家樂見生意更好了，但也有低調名店認為不堪其擾。耕耘新北三峽超過20年的「阿爸的客家菜」，創立於2000年，早已是三峽老街在地的知名店家，出身高雄客家的主廚，懷有超過三十年料理經驗，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味，致力發揚客家的醬缸文化，受到米其林必比登推介。因此才會聲明公告。店家認為「世界上沒有一間餐廳能讓所有人滿意，但阿爸會盡全力，讓喜歡這個味道的人，吃得開心、吃得值得。」「阿爸的客家菜」表示，能理解大家對肯定的期待，也謝謝每一位願意來用餐的客人。也透露根據《米其林指南》官方回覆，評審皆以匿名方式自行探訪，「是否收錄與推薦，均由評審團隊獨立決定，與本店並無合作或參與關係。」「阿爸的客家菜」表示，若客人是因為必比登推薦而來，「我們誠摯歡迎；但也懇請不要以「必比登的標準」來要求、比較或責難我們。」直言此言一出，受到一票饕客支持，紛紛留言力挺：「優質餐廳是我們平民自己心中衡量出來的」、「三峽之光」、「必比登應該尊重店家意願」、「已經去好幾次了 ! 每次去都高朋滿座」。