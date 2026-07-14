《2026台灣米其林指南》今（14）日公布「2026必比登推介」146家完整名單！日前才表明「未曾報名、不接受米其林必比登任何相關評比」的三峽「阿爸的客家菜」，仍榮獲新入選新北市必比登餐廳。店家卻坦言：「一個必比登推薦，卻讓最近來用餐的客人，對我們多了不少言語上的挑剔與刁難」，謝謝願意來用餐的客人，「懇請不要以『必比登的標準』比較或責難」，受到饕客支持。
堪稱「平價版米其林」的必比登推介，主要推薦物有所值的餐廳與日常菜單。今年「2026必比登推介」更有超過8成為台灣在地美食與特色小吃，已公布台北、新北等7大縣市146家完整名單。
以往受青睞的親民店家，多在名單一公布後便爆紅成排隊名店，不少店家樂見生意更好了，但也有低調名店認為不堪其擾。今年新入選餐廳的「阿爸的客家菜」，早在6月便發聲「本店從一開始便未曾報名、提供資料或參與米其林必比登相關評選，並已明確表明不接受任何相關評比。」今名單揭曉，仍榮獲新入選餐廳。
鳳梨醬清蒸鮮魚受青睞！客家醬缸文化被國際評審看見
耕耘新北三峽超過20年的「阿爸的客家菜」，創立於2000年，早已是三峽老街在地的知名店家，出身高雄客家的主廚，懷有超過三十年料理經驗，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味，致力發揚客家的醬缸文化，受到米其林必比登推介。
評審最推薦在復古懷舊的店裡品嚐「鳳梨醬清蒸鮮魚」，搭配高雄大樹土鳳梨製作的醬料，並加入豆粕、甘草和鹽醃漬三個月以上，鹹香醇厚的風味，配上酸酸甜甜的新鮮鳳梨，讓魚肉味道吃起來十分有層次。
必比登推薦「客人多挑剔刁難」！阿爸的客家菜：不接受米其林評比
「阿爸的客家菜」坦言：「一個必比登推薦，卻讓最近來用餐的客人，對我們多了不少言語上的挑剔與刁難。」因此才會聲明公告。店家認為「世界上沒有一間餐廳能讓所有人滿意，但阿爸會盡全力，讓喜歡這個味道的人，吃得開心、吃得值得。」
「阿爸的客家菜」表示，能理解大家對肯定的期待，也謝謝每一位願意來用餐的客人。「但對我們來說，評價從來不該變成壓力，我們最在意的，始終還是把每一道料理做好，讓一直喜歡我們的客人吃得開心。」
也透露根據《米其林指南》官方回覆，評審皆以匿名方式自行探訪，「是否收錄與推薦，均由評審團隊獨立決定，與本店並無合作或參與關係。」
「阿爸的客家菜」表示，若客人是因為必比登推薦而來，「我們誠摯歡迎；但也懇請不要以「必比登的標準」來要求、比較或責難我們。」直言比起任何評鑑，「我們最珍惜的始終是客人的一句『好吃、還會再來』」。
此言一出，受到一票饕客支持，紛紛留言力挺：「優質餐廳是我們平民自己心中衡量出來的」、「三峽之光」、「必比登應該尊重店家意願」、「已經去好幾次了 ! 每次去都高朋滿座」。
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以往受青睞的親民店家，多在名單一公布後便爆紅成排隊名店，不少店家樂見生意更好了，但也有低調名店認為不堪其擾。今年新入選餐廳的「阿爸的客家菜」，早在6月便發聲「本店從一開始便未曾報名、提供資料或參與米其林必比登相關評選，並已明確表明不接受任何相關評比。」今名單揭曉，仍榮獲新入選餐廳。
耕耘新北三峽超過20年的「阿爸的客家菜」，創立於2000年，早已是三峽老街在地的知名店家，出身高雄客家的主廚，懷有超過三十年料理經驗，多以自家日曬、醃漬、發酵的食材調味，致力發揚客家的醬缸文化，受到米其林必比登推介。
評審最推薦在復古懷舊的店裡品嚐「鳳梨醬清蒸鮮魚」，搭配高雄大樹土鳳梨製作的醬料，並加入豆粕、甘草和鹽醃漬三個月以上，鹹香醇厚的風味，配上酸酸甜甜的新鮮鳳梨，讓魚肉味道吃起來十分有層次。
「阿爸的客家菜」坦言：「一個必比登推薦，卻讓最近來用餐的客人，對我們多了不少言語上的挑剔與刁難。」因此才會聲明公告。店家認為「世界上沒有一間餐廳能讓所有人滿意，但阿爸會盡全力，讓喜歡這個味道的人，吃得開心、吃得值得。」
「阿爸的客家菜」表示，能理解大家對肯定的期待，也謝謝每一位願意來用餐的客人。「但對我們來說，評價從來不該變成壓力，我們最在意的，始終還是把每一道料理做好，讓一直喜歡我們的客人吃得開心。」
也透露根據《米其林指南》官方回覆，評審皆以匿名方式自行探訪，「是否收錄與推薦，均由評審團隊獨立決定，與本店並無合作或參與關係。」
「阿爸的客家菜」表示，若客人是因為必比登推薦而來，「我們誠摯歡迎；但也懇請不要以「必比登的標準」來要求、比較或責難我們。」直言比起任何評鑑，「我們最珍惜的始終是客人的一句『好吃、還會再來』」。
此言一出，受到一票饕客支持，紛紛留言力挺：「優質餐廳是我們平民自己心中衡量出來的」、「三峽之光」、「必比登應該尊重店家意願」、「已經去好幾次了 ! 每次去都高朋滿座」。
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