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名古屋亞運棒球項目將於9月21日開打，運動部今（14）日公布中華隊24人初步名單，除了8位旅外好手入選受到關注，中職方面則有4隊、共5人確定出征，而富邦悍將、台鋼雄鷹確定「沒派人」，運動部稍早被問及此事，常務次長洪志昌回應，中華隊本次有8位旅外好手、5位中職球員入選，總計13名職業球員助陣，其餘11人為業餘甲組成棒好手。中職方面，統一獅派出張翔、朱迦恩，是6隊中唯一派出2主力的球隊，另外補上樂天桃猿陳晨威、味全龍劉基鴻、中信兄弟黃韋盛，中職確定上述5人參戰亞運。至於富邦悍將、台鋼雄鷹，原本傳出徵召列管中球員戴培峰、曾子祐，但棒協祕書長林宗成回應，之前確實有協調，但球團有提出其他人選，最終經過教練團共同決定的結果，雖然希望每支球團都一樣（派出相同數量球員），「但進行中有難度，球團也互相理解。」至於運動部方面，稍早公布名單後也被問及此事，以及旅外球員徵召狀況，常務次長洪志昌正面回應，表示會與棒協進行後續追蹤，「目前從棒協那邊得到名單就是如此，我們會持續跟棒協保持聯繫，尤其旅外還在做一些聯繫的工作，初步探詢，選手都是有這個意願參加亞運。」根據消息，徐若熙方面雖然軟銀還沒提出傷勢報告，但高機率因傷缺席，後續啟動替補人選，至於旅韓左投王彥程、旅美好手潘文輝，球團都已經確認放行，若無意外就會披上中華隊戰袍，出征本屆名古屋亞運。