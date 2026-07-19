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▲上百位設計師、影像工作者與創作者齊聚一堂，聆聽吳孝儒、郭憲聰對談 AI 時代「無法生成的台灣感性」。（圖／臺北文創）

▲無氏製作創辦人吳孝儒分享 Form Follows Story 「型隨在地」的理念。（圖／臺北文創）

▲再現影像視覺特效總監郭憲聰分享《大濛》幕後創作，以數位技術重建消失的城市，保存臺灣歷史場景。（圖／臺北文創）

▲再現影像視覺特效總監郭憲聰、無氏製作創辦人吳孝儒對談 AI 時代那些無法生成的原創價值。（圖／臺北文創）

生態作家吳明益曾分享，有天他在慢跑時，覺得天上飛過一排鳥的畫面好美。然而定睛一看，他的知識讓他意識到那排飛過的鳥是埃及聖䴉，是外來種，是會排擠其他台灣鳥類的物種，於是它們的「美」忽然值得再往下和其他事情一起討論。這也像今日我們觀看 AI 生成影像時的感受：乍看精緻、漂亮、甚至近乎真實；但若你真正認識那個場景、熟悉那片土地，便會察覺其中細微的違和。美感從來不只是畫面本身，也包含我們如何理解它背後的脈絡。臺北文創名家會客室《From AI to I》系列第二場，主持人蕭詒徽便以這段故事揭開序幕，邀請無氏製作創辦人吳孝儒與再現影像視覺特效總監郭憲聰，以「無法生成的台灣感性」為題，從設計、影像與文化創作出發，探討在 AI 快速改變創作流程的時代，那些仍必須回到土地、現場與人之間，才能真正累積的創作感知。無氏製作創辦人吳孝儒出身工業設計，團隊如今的工作已從產品設計延伸至品牌與策展。許多人初次看見他們的作品，總會感受到一股濃厚的臺灣氣質，而這份創作方向，若要追溯或可說源自他畢業後前往米蘭參展的一次體悟。他回憶，在學習藝術史與設計史的年代，美感、比例、工具與方法，幾乎都由西方知識體系定義。但到了國際場域，他反而意識到，當創作者越能對自己的文化有自信、越能提出對自身文化的想法，世界也越願意與你討論「設計是什麼」。因此，無氏製作長期合作的客戶，多半是深植臺灣土地的品牌與產業，從茶籽堂、春池玻璃，到糕點、老餐廳與傳統產業，許多都關注臺灣文化如何被重新轉譯。對吳孝儒而言，文化並不遙遠，它其實存在於每個人的 24 小時之中：我們使用的杯子、椅子、桌子與各種產品，都在形塑日常生活。這也是無氏製作的理念 Form Follows Story 「型隨在地」，從台灣在地文化與庶民生活取樣，讓設計不僅具備美學包裝，更能成為乘載故事與文化的載體。而在這樣的理念下，面對 AI 的快速發展，吳孝儒認為，真正難以被取代的，正是創作者走進現場的能力。AI 可以回答問題、生成精美影像、完成指定任務，卻無法真正進入地方進行「田野調查」。不去喝茶，就不知道茶杯該如何被使用；不喝咖啡，就難以設計一台好的咖啡機；不理解衝浪者的身體經驗，也無法真正優化一塊衝浪板。那些來自生活現場的觀察、反覆累積的感知，以及對地方文化的理解，才是設計最重要、也是 AI 最難生成的價值。吳孝儒以新北設計展《Life in Circle》為例，說明無氏製作如何將田野調查轉化為創作。當時團隊以「住在這座環形城市的青年」為題，走訪新北不同區域的青年，並找來影像團隊、電影美術、音樂人與文案共同合作， 創造出六位不存在的虛擬人物。他們將田野調查所得的資料交給 AI，生成這些人的樣貌，替他們建立社群帳號與房間場景；但這些人物去過的地方、朋友的生活、上傳的影像與日常細節，全都來自真實的新北青年。換句話說，人物是假的，生活卻是真的。現場觀眾走進房間、聽見音樂人為其創作的歌曲，也透過他們的社群視角，看見一座城市裡不同青年共同構成的集體意識。另一個案例，則是無氏製作持續參與至今約五年的「臺東設計中心」。吳孝儒回憶，一開始接觸這個案子時，他原以為設計中心只是一個展覽空間；但後來才理解，它真正的任務，是協助縣府處理與設計相關的公共案件，讓標案從一開始就能「出對題目」。當時正值疫情期間，實體展覽受限，讓吳孝儒開始思考：除了展覽之外，還有什麼內容能穿越空間與距離？於是，Podcast 計畫「台東慢波電臺」誕生了。他將臺東設計中心想像成一座城市客廳，邀請在地人、移居者、部落工作者與各種生活者走進來說話，談族群文化、美學、產業與地方議題，這個計畫一路累積至今，已超過百集。團隊不只在設計中心錄音，也移動到不同地方，記錄臺東最直接的現場樣貌。嘉明湖揹工、熱氣球飛行員、巡山員、衝浪店老闆、鐵花村村長、生態調查員等人物，都成為理解臺東的重要入口。「台東慢波計畫」獲得 2023 GOOD DESIGN AWARD BEST100 肯定，評審讚賞它展現了以「地方人」出發、由下而上形塑城市的可能。「AI 幾乎每個月都在進化，如果今天重新拍攝《大濛》，製作流程或許已經和兩年前完全不同。」再現影像視覺特效總監郭憲聰笑著說。以參與製作的電影《大濛》為例，他分享 AI 如何快速改變影視特效的工作流程，也談那些始終無法被取代的創作價值。過去大家總以為視覺特效只存在於後期製作，但其實特效團隊從劇本討論階段便開始參與，與導演共同規畫拍攝方式、測試效果、評估製作可行性；拍攝現場會記錄燈光、光影、場景與各種環境資訊，確保後續特效能自然融入畫面。他也分享，一部作品完成前，還需經過追蹤、建模、動畫、特效模擬、燈光、算圖與合成等不同工序，每一個環節都仰賴高度專業與團隊協作。郭憲聰形容，特效團隊最重要的工作，其實是「收集資訊」。每到一個拍攝現場，他都會盡可能拍下各種照片、掃描環境，因為那些真實的光線、空間與細節，很可能再也沒有機會重現，也是後期製作最珍貴的素材。談到《大濛》最具挑戰的製作過程，郭憲聰認為，真正困難的是必須重建一個真實存在過的時代。正式製作前，導演、視覺特效、美術等主創團隊共同參與歷史學者林傳凱老師的課程，從戰後臺北的城市樣貌、生活習慣到街道聲景，重新理解 1950 年代的世界。他分享，許多耆老回憶，那個年代夜晚最深刻的聲音，是木屐踩踏街道的聲響；而當時的臺北，也並非今日熟悉的繁華都市，而是仍留有戰後痕跡、斷垣殘壁與大片綠地的城市景觀。這些看似微不足道的細節，卻成為團隊建立世界觀最重要的基礎，也讓每位創作者真正走進那個年代。郭憲聰分享，他接下這部作品時最大的使命，希望透過數位技術，重新建構一座消失的城市，也為臺灣累積一套可延續運用的歷史場景資料。為了還原城市樣貌，團隊反覆比對歷史照片、地圖與文獻，並與美術指導王誌成(人稱頭哥)不斷討論、修正。從建築坐向、街道配置，到遠方山景與植被分布，每一個畫面都經過多次來回調整。郭憲聰笑說，導演看到初版畫面時，第一句話常是「不對 !」，植物太少、房屋排列錯了、城市方向也不對；甚至有一次因為樹木太過茂密，被笑稱看起來像「亞馬遜叢林」。然而，也正是在一次次討論與修正中，團隊逐漸拼湊出真正屬於 1950 年代臺北的樣貌。此外面對如此龐大的城市重建工程，團隊沒有逐棟建模，而是將不同年代、不同形式的建築拆解成如同樂高積木般的模組，建立可重複運用的數位資料庫，再透過程式自動生成街區，最後依劇情需求加入人物、車輛與生活細節，不僅完成《大濛》的城市景觀，也為未來臺灣時代劇留下珍貴的數位資產。談到 AI 對創作的影響，郭憲聰以《大濛》與自己參與的另一部Netflix原創影集《乩身》為例分享，兩者所面對的特效任務截然不同。《大濛》屬於「隱藏式特效」，最高境界是讓觀眾完全察覺不到特效的存在；《乩身》則必須打造屬於臺灣的奇幻美學，讓觀眾一眼就能辨識，而非任何國家的團隊都能複製。對他而言，當技術日趨成熟、工具越來越普及，真正拉開差距的，不再是軟體，而是創作者能否提出獨特的概念與美學。「原創概念，才是最重要的。」郭憲聰說。AI 的確能協助生成概念圖、提升製作效率，但他也提醒，若過度依賴工具，人們是否反而逐漸失去思考獨特解法的能力？那些令人難忘的電影鏡頭，往往不是因為技術，而是來自創作者一個前所未有的想像。吳孝儒則將這個觀點延伸到設計工作。他認為，設計一直被賦予「解決問題」的任務，卻很少有人思考如何「定義問題」。AI 能幫助人們更快找到答案，但無法替創作者決定，真正值得回答的是什麼問題。他相信，真正珍貴的，始終是人類那一瞬間的靈光乍現。AI 可以協助延伸想像、提升效率，但那些來自感性、生活經驗、文化養分與創作直覺所誕生的創意，依然是人類最難被取代的資產。或許，這正是 AI 時代裡，依然無法生成的台灣感性。