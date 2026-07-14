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國民黨立委萬美玲愛子佀廣洋宣布參選桃園市議員以來，後續一連串爆出過去霸凌、簽賭黑歷史，更因體重過重免役，昨日宣布退出國民黨籍提名，但仍無法澆熄外界怒火。對此政治評論員吳靜怡再秀出佀廣洋2020年照片，質疑根本未達免役標準，砲轟萬美玲為什麼愛說謊？「再問妳一次，佀廣洋為什麼不用當兵？其中一定有共犯！」吳靜怡說，佀廣洋台北大學畢業的時間，事實經過查證是2022年，學編應該是「410674236」，多位大學同學指證，佀廣洋很在乎減重甚至有做飲控，對於自己的管理非常嚴格而驕傲，只是不懂萬美玲為什麼要公然說謊，硬凹佀廣洋是120公斤的胖子。吳靜怡說，這張照片就是應該要當兵那時的照片。一群兄弟偶爾聊到當兵的事，佀廣洋完全跟不上話題，甚至偶爾情緒失控，要大家不要聊了。佀廣洋選不選已經不重要，這麼愛用權勢欺壓的萬美玲，應該出來針對欺騙大眾道歉，也應該辭立委。吳靜怡說，桃園市府針對役男爭議包庇不說明，多起校園霸凌性平事件不啟動調查，針對萬美玲家族開發農建地有沒有提出「污水計劃」刻意隱匿，「張善政，千萬不要讓公務員被檢舉扛下被瀆職的罪責！」最後吳靜怡喊話萬美玲，網軍對他來說麻木了，找地方的人來拜託，藍綠白都沒有用，自己站在無數被佀廣洋霸凌的人這邊，這是社會公義不是政治，「再弄我，還有千千萬萬個我，包含萬美玲的補習班同學」。