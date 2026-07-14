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台灣人赴日詐騙案件層出不窮，今年以來已有超過十多起案件被查獲，近日日本警方破獲由台灣人組成的跨國詐騙集團，並逮捕到2名台灣籍女車手，其中一名女子的長相和姓名被公開，另一名女子甚至年僅19歲，兩人與犯罪集團共謀詐取東京都80歲老婦共9500萬日圓（約新台幣1882萬元）。根據日本新聞網與TBS報導，警視廳調查，來自台灣的嫌犯楊欣怡（譯音）與一名案發時年僅19歲的少女，涉嫌於去年與同夥共謀，以虛假的投資話術欺騙一名居住在東京都內的女性。報導指出，詐騙集團犯罪手法利用假冒名人，透過LINE發布影片，將被害人引導至LINE通訊軟體群組。隨後在群組內以「運用AI系統，可達成600%的超高獲利」等話術進行洗腦並反覆進行詐騙。來自台灣的楊欣怡涉嫌於去年10月與集團幕後首腦共謀，向一名80多歲的婦人利用投資美國基金的方案，先是成功騙取500萬日圓現金。警方估計，受害女性遭以同樣的詐騙手法，累計損失高達9500萬日圓（約新台幣1882萬元）。目前警視廳正全力著手釐清這個由台灣籍人士組成的詐騙集團幕後組織結構與整體犯罪狀況。面對警方的偵訊，楊欣怡全盤否認犯行，另一19歲女子已坦承罪行，並供稱當初是在台灣受到他人引誘，稱日本有可以幫忙收錢就能賺到錢的工作，所以才涉案。