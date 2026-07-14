塞內加爾足協主席法爾（Abdoulaye Fall）近日在記者會上透露，國家隊過去長達約10年的隊醫專業科目竟然是婦產科醫師。

我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界盃止步32強的塞內加爾，近日竟爆出一樁震驚足壇的內幕。根據法國媒體《巴黎人報》報導，他進一步指出，球員也曾向足協反映，對隊醫的醫療支援缺乏足夠信心，因此足協認為必須重新檢視醫療團隊配置，這個荒謬的消息曝光後立刻引發外界熱議。根據法國權威媒體《巴黎人報》等多家海外媒體報導，塞內加爾足協主席法爾（Abdoulaye Fall）於日前召開官方記者會。會中，他神情凝重地向媒體揭露了這起極其荒謬的內部疏失，直言一直以來擔任國家隊首席隊醫的費迪奧爾醫生（Dr. Fédior），「根本不具備照顧頂級運動員的運動醫學學術背景與專業檔案。」主席甚至無奈地表示，連他自己都是最近才得知這個隱瞞了許久的秘密：「得知費迪奧爾醫生的本職其實是婦產科專家時，我也感到非常震驚。根據我隨後收到的球隊內部反饋，許多國腳其實早就對他的醫療診斷與排傷手法感到相當不對勁，無法百分之百信任他的協助。球員的健康應該凌駕於一切之上，為了讓大家安心，我們必須找到真正具備說服力的運動醫學專家。」最讓外界感到不可思議的是，這名婦產科出身的費迪奧爾醫生，居然已經在塞內加爾國家隊工作了長達10年之久。這10年間，他不僅隨隊參與了各種大大小小的國際友誼賽、非洲國家盃，甚至連球員平時在俱樂部帶傷回歸國家隊時的精密檢測、復健調度，都由他一肩扛起。事實上，在本屆美加墨世界盃期間，球隊內部就多次傳出有部分球員對隊醫的信任感降到冰點，認為他應對運動創傷的專業度嚴重不足。在塞內加爾於本屆世界盃32強賽事中不敵挪威淘汰出局後，塞內加爾足協隨即正式終止了與費迪奧爾醫生的合約，並在昨日徹底掀開這面國恥。這場令人啼笑皆非的「婦產科隊醫鬧劇」迅速在網路上掀起海嘯般的討論，大批塞內加爾球迷痛批「國家足協內部管理散漫」、「拿國家隊球員的職業生涯開玩笑」。