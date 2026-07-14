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2026年美加墨世界盃四強賽，首場賽事將於台灣時間明日凌晨在美國德州達拉斯登場，由世界排名第1的法國與強權西班牙展開「歐陸內戰」。本屆世界盃表現近乎完美的法國隊，目前寫下驚人的「6戰全勝」戰績，全隊狂轟16球且僅失2球。各大主流外媒紛紛做出賽前預測，普遍看好高盧雄雞能以2：1力克西班牙，挺進最終決賽。Opta超級電腦則認為法國在常規時間贏球的機率高達43.9%。尋求衛冕的法國隊在本屆世界盃的表現堪稱「摧枯拉朽」。在前6場比賽中，法國隊保持全勝，累計攻入16個進球，進攻火力在所有參賽國中僅次於阿根廷的17球。其中，法國當家球星姆巴佩（Kylian Mbappe）以8個進球獨走世界盃射手榜，個人生涯世界盃累積進球已達20球，距離梅西（Lionel Messi）保持的21球歷史紀錄僅差1球。此外，金球獎得主登貝萊（Ousmane Dembele）也貢獻了5個進球，新星奧利塞（Michael Olise）則以5次助攻緊追歷史紀錄。除了進攻端火力全開，法國在防守端的表現同樣密不透風。在淘汰賽先後擊敗瑞典（3比0）、巴拉圭（1比0）與摩洛哥（2比0）後，他們已連續3場比賽完成零封，整屆賽事至今僅丟掉2球。若此役能擊敗西班牙，法國將成為繼1930年代的義大利之後，史上第二支在世界盃奪下7連勝的歐洲球隊，並有機會追平德國與巴西的歷史紀錄，連續三屆闖入世界盃決賽。面對法國隊的鋼鐵洪流，歐洲冠軍西班牙同樣不是省油的燈。西班牙在八強賽以2比1擊敗比利時，才丟掉了他們在本屆世界盃的第一個進球。在此之前，門將西蒙（Unai Simon）更是締造了連續649分鐘不失球的世界盃歷史新紀錄。西班牙在各項正式比賽中已寫下連續36場不敗的恐怖紀錄。雖然西班牙歷史上僅在2010年闖入過世界盃四強（該屆最終奪冠），大賽準決賽經驗不比曾8度晉級四強的法國，但兩國在近期的交手紀錄中，西班牙反倒佔據優勢——包括2024年歐國盃準決賽以2比1逆轉法國，以及2025年歐國聯以5比4擊敗高盧雄雞。西班牙天才邊鋒亞馬爾（Lamine Yamal）日前也信心滿滿地表示：「這有兩種可能：要嘛他們連續三次打進世界盃決賽，要嘛我們連續三次擊敗他們。我們一點也不感到害怕。」儘管西班牙在控球率與整體戰術凝聚力上無人能敵，但《運動畫刊》、《TNT Sports》等外媒均指出，法國隊陣中擁有多位具備一槌定音能力的超級巨星，往往能在瞬間利用反擊摧毀對手的控球優勢，看好這支球隊2：1艱難取勝。《Opta》超級電腦透過2萬5千次模擬運算後，給予法國在90分鐘內贏球的機率高達43.9%，而西班牙為29%，雙方踢和進入延長賽的機率則為27.1%。