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韓國股市近一個月以來波動劇烈，受到追蹤三星電子與SK海力士的兩倍槓桿ETF放大跌幅影響，韓國綜合股價指數跌破七千點大關今日盤中又呈現上沖下洗。先前韓股熱度爆發，許多投資人不惜槓桿開滿也要投入，如今有開融資的大學生坦言，歷經這波跌幅，讓他翻10倍的成果化為泡影。根據路透報導，韓國總統李在明去年為韓國綜合股價指數（KOSPI）設定 5,000 點的目標，起初看來野心過大，然而僅僅一年後，在人工智慧（AI）熱潮的推動下，指數在創紀錄的漲勢中一舉突破8000點大關，甚至來到9000點，儘管李在明一度認為，韓國股票依舊便宜。儘管韓股今年迄今全球表現最好的主要股市，但KOSPI 指數如今似乎墜入熊市，自 6 月下旬以來市值蒸發了四分之一。東方匯理財富管理（Indosuez Wealth Management）亞洲區首席策略師 Francis Tan 表示，這是一個警鐘，無論是對貪婪者還是恐懼者皆是如此。對於那些先前感到恐懼的人來說……現在是買進的絕佳時機；但如果你已經在滿倉狀態，這無疑是在提醒你，這是一場波動很劇烈的遊戲。KOSPI 指數週二的交易價格已跌破 7,000 點，較歷史收盤高點 9,114.55 點下跌了約 25%，即便如此，該指數今年以來仍累計上漲約 60%，遠遠領先 MSCI 全球國家指數（MSCI ACWI）約 10% 的漲幅。一名韓國24歲的大學生李承浩表示，他在牛市期間利用融資貸款，將1000萬至2000萬韓元（約7000至1.3萬美元）放大至3億韓元，但隨後眼睜睜地看這一切幾乎化為烏有。他也談到家中長輩的投資方式，「我覺得像我媽媽和奶奶那樣的人，雖然都說三星是南韓第一大公司，但也沒有真正理解槓桿投資的風險，只想到漲幅快一倍，卻沒想到跌起來也可能快一倍。」外資今年以來已從韓國股市撤出創紀錄的近 1,100 億美元，主要是為了防止韓股市值飆升，導致其投資組合配置失衡。這使得韓國本土散戶承擔了大部分的接盤壓力。在 6 月瘋狂買進 42.4 兆韓元後，韓國散戶投資人本月又買進了價值 13.2 兆韓元的 KOSPI 股票。截至 7 月 14 日，韓國投資人在 KOSPI 融資餘額為 28 兆韓元，而 6 月 24 日曾創下 29.8 兆韓元的歷史新高。里昂證券（CLSA）首席股票策略師瑞德曼Alexander Redman表示：「韓國仍是我們投資組合中配置比重最大的國家，但我已開始減持。令我擔憂的是，目前是由散戶主導市場，因為他們使用了大量的融資。」