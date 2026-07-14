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星發現旗下新人演員鄭煒齡、余杰恩今（14）日出席媒體餐敘，分享主演影集《聰明鎮》的拍攝點滴。劇中飾演「蛞蝓少女」的許曦文（Elly）雖然在鏡頭前形象酷帥，但私下卻完全是另一個模樣，鄭煒齡笑稱她根本是「超級E人」，不但話多、氣氛製造機，還常揪大家一起吃火鍋、吃冰淇淋，讓慢熟的她很快融入劇組。鄭煒齡透露，自己個性比較慢熟，不太會主動和別人聊天，真正和劇組演員熟起來，是後來一起上表演課之後。不過，她笑說，許曦文完全相反，「她就是很E（外向），話很多，常常帶大家去吃火鍋、吃冰淇淋，很照顧大家。」余杰恩也在一旁補充，Elly在片場總是充滿活力，是劇組的開心果，聊天完全不會冷場，讓拍攝現場氣氛相當熱絡。除了演員之間感情融洽，許曦文的媽媽小S（徐熙娣）也曾暖心替劇組加油。余杰恩透露，拍攝期間，小S曾特地送飲料到片場慰勞所有工作人員，讓大家又驚又喜。鄭煒齡則表示，自己當時沒有遇到小S親自探班，不過她會透過送飲料等餵食探班大家。