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2026年世界盃挪威雖然止步8強，但當家神鋒哈蘭德（Erling Haaland）離開北美返國時，手上提著一隻浣熊標本走下飛機，引起全球球迷熱烈討論。根據《The Athletic》報導，這件看似普通的紀念品，不僅讓美國德州一家西部風格商店瞬間爆紅，帶動商品銷售暴增的同時，甚至首度開放國際配送。根據《The Athletic》報導，哈蘭德在隨隊征戰達拉斯期間，忙裡偷閒光顧了當地知名的西部風情商店「Wild Bill’s」。老闆紐波特（Julie Newport）證實，這隻標價750美元（約合新台幣24148元）的浣熊標本並非店家贈送，而是哈蘭德自己掏腰包買下的。「那隻浣熊一直擺在我們店裡好幾年了，他一進來就表現出極大的興趣，順便還看上了幾隻松鼠標本。」紐波特興奮地透露，自從哈蘭德拎著浣熊的照片在社群媒體瘋傳後，店裡的電話和網站瞬間被灌爆：「我們今天剛好緊急補貨一隻浣熊標本上架，結果還來不及展示，就被線上的買家秒殺了。遺憾的是，跟我們合作的標本製作師已經退休，我大概頂多只能再進到一兩隻貨。」更誇張的是，因為哈蘭德的恐怖影響力，這家原本只做在地客的德州老店，甚至不得不連夜在官網掛上「現已支持國際發貨」的全新廣告標誌。紐波特笑說：「我們目前的線上訂單已經突破2000單，其中高達30%是國際訂單。在哈蘭德來之前，我們根本沒有開通海外寄送服務。現在每天醒來都有接不完的跨國訂單，大家都在搶購他穿過的同款皮靴和牛仔帽。」回憶起這位超級巨星的光臨，店家透露一切都像做夢一樣。在挪威隊16強賽前一天，店裡收到了神祕的預約電話，表示「有重要球員想來，但要視維安情況而定」。當天確認行程後，店員們興奮地為了迎接哈蘭德，臨時特訓了一段德州傳統的舞蹈。哈蘭德抵達後完全沉浸在西部開拓與美式懷舊的氛圍中。他不僅熱情地和店員們一塊試戴牛仔帽，更大讚達拉斯這座城市「太棒了」，承諾以後絕對會再來。儘管隨著哈蘭德的身影被認出，店外聚集了大量前來朝聖、要求合照的球迷，讓哈蘭德稍微有些招架不及，但他依舊展現極高親和力，大方在店內的兩個FIFA比賽用球以及一頂牛仔帽上簽名留念。如今，這家店已經成為達拉斯最新的網紅「朝聖地」，許多人特地跑到哈蘭德拍照的台階上模仿他的姿勢。