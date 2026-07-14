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國民黨「教文立委」萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋遭爆霸凌、球版簽賭爭議，沉默數月後終於公開道歉，但始終未正面回應是否退選。事件持續延燒下，傳出桃園市黨部與地方人士陸續勸退，佀廣洋昨宣布放棄國民黨提名，但仍未宣布退出選舉。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，事件爆發初期，萬美玲原評估「風波一下就結束」，因此採取低調冷處理策略，未料事件持續發酵，不僅負面聲量擴大，同選區議員也向黨部表達不滿，地方壓力逐漸升高，黨部主委蔡忠誠上周曾找佀廣洋和里長溝通，但佀拒絕退選，地方操盤人士認為，「佀廣洋除了退選，沒有其他選擇」，否則不僅得罪地方、萬的2028連任恐怕也難了。佀廣洋昨晚在臉書宣布，放棄國民黨提名，表示自參選以來，社會各界將過去的他描述成「無惡不赦的壞孩子」，即使部分內容與事實有所落差，仍願意以負責態度致歉、澄清。不過，佀廣洋全文並未提及退選，僅強調希望避免個人事件影響黨內同志、長官及整體選戰布局。萬美玲神隱多日後，今接受媒體訪問，面對兒子是否退選問題，6度強調「支持且尊重他所有的決定」，但同樣未正面表態是否支持退選。據《NOWNEWS今日新聞》掌握，當初是佀廣洋想要參選市議員，父親佀同似並不支持，母親萬美玲則相當「寵」兒子，最終才點頭讓他參選，隨後爆出霸凌事件，萬原先評估「風波一下就結束」，所以冷處理，沒想到燜燒數月後，她自己在立院「臭臉拒訪」為事件添柴火，藍營大老、中廣前董事長趙少康喊「終究要說明」也讓整起事件翻到檯面上。萬美玲和佀廣洋第一時間透過接受《鏡報》獨家專訪和公關公司發出聲明，坦承過去曾霸凌、涉及球版簽賭，本想為事件止火，沒想到波瀾更大。據悉，她事後曾找黨內同志諮詢，有人建議讓佀廣洋以無黨籍參選，至少讓國民黨傷害小一點，然而此舉恐怕無法真正止血，反而可能讓國民黨陷入更大政治風險。桃園地方人士指出，佀廣洋事件已引發同選區議員關切，包括詹江村就曾公開表示，事件恐影響年輕選票流向，甚至衝擊桃園市整體選情，「沒有組織票的人（議員參選人），可能被年輕人的怒火淹沒」。一名地方市議員透露，桃園市黨部主委蔡忠誠上周曾與佀廣洋及地方里長討論後續處理方式，但佀廣洋仍不願退選。該人士表示，地方對萬家處理方式相當不滿，認為事件恐影響國民黨整體布局，因此佀廣洋最後才選擇放棄國民黨提名。但該議員也坦言，市黨部已經表示不會遞補提名人選，若再讓佀廣洋報備參選，屆時國民黨桃園區其餘6名議員，有任何一人落選，都要算在萬美玲頭上，但倘若市黨部不同意報備，萬美玲要扛著「違反黨紀」的罵名助選嗎？桃園地方操盤人士分析，佀廣洋現在就像2022年的林智堅，民進黨肯定會群起圍攻，即使耗不掉張善政，但也會波及到其他人，「難道國民黨要全黨挺一人？」，更說佀廣洋已經1個月沒有跑行程，以一個新人來說，這非常恐怖，市議員選舉是多席次，倘若萬美玲為了挺兒子動員更多資源，其他議員的票就會減少，「任何一個人掉了她都是戰犯」。操盤人士認為，佀廣洋現在「除了退選，沒有其他選擇」，先前有人曾建議，倘若佀廣洋扛不住就不要選下去，但從這一個月沒跑行程來看，佀廣洋明顯扛不住，但萬並沒有聽進建議，「無黨籍選是昏招」，該人士直言，倘若佀廣洋選上，肯定得罪其他議員，若佀廣洋沒選上，屆時所有人一定對萬美玲落井下石。據了解，萬美玲作風強橫、固執，在地方評價兩極，不僅和議長邱奕勝不合，和地方議員關係也有摩擦，地方人士說，她和桃園其他5名立委關係也沒有太好，僅魯明哲、牛煦庭稍微和緩些，如今萬美玲執意不退，其他人也很難溝通、介入。有熟知盤勢的地方要角說，佀廣洋風波對整個社會觀感不好，火也停不了，國民黨還是要有很高的道德標準、社會形象，因此市黨部其實做了不少努力，但結果就是佀廣洋放棄國民黨提名。對於是否報准參選，桃園市黨部主委蔡忠誠表示，佀廣洋主動表態放棄提名，下一步要繼續選還是怎麼樣，是以後的事情，「他還是我們黨員，所以尊重且祝福。」