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▲鄭煒齡是美術系高材生。（圖／星發現娛樂提供）

星發現旗下新人演員鄭煒齡、余杰恩今（14）日出席影集《聰明鎮》媒體餐敘，兩人戲外分享不少拍戲趣事。飾演「富江」的鄭煒齡自爆有靈異體質，曾在半夢半醒間聽見陌生人說話、看見黑影，因此被公司同事封為「女巫」；余杰恩則笑曝曾遇到瘋狂粉絲，甚至直接私訊表示「我可以養你」，讓他哭笑不得，還開玩笑回應：「先幫我付房貸，再送我一張台積電。」鄭煒齡透露，自己大約五、六年前開始，偶爾會在半夢半醒之間碰上無法解釋的事情，不僅曾聽見有人在耳邊說話，也看過沒有對話的黑影，雖然醒來後大多記不得對方說了什麼，但每次都會嚇得心跳加速。她表示，這些經驗多半發生在家裡，曾因此去收驚，但並不會刻意追究原因，「有些事情，不一定要找到答案。」余杰恩也笑說，公司同事因此都叫她「女巫」，平常大家遇到人生抉擇時，還會跑去問她意見。鄭煒齡笑說，其實自己沒有特別神奇的能力，只是偶爾直覺比較準，像是妝髮時曾猜中工作人員的星座，也讓大家覺得很神奇。余杰恩則分享演出BL作品《向流星許願的我們》與各務孝太是「海哲CP」，開播之後累積不少熱情粉絲，曾有人私訊表示「我可以養你啊」，讓他一度不知道該怎麼回應。被問到如果真的有人要包養，開價多少才願意？余杰恩忍不住笑說：「先幫我房貸付一付，再送我一張台積電。」隨即又趕緊補充「開玩笑的啦」，幽默反應讓現場笑翻。他也分享，之前到嘉義參加活動時，粉絲詢問他想吃什麼，他隨口回答「林聰明沙鍋魚頭」，沒想到粉絲真的準備好，讓他相當感動，也直呼自己很珍惜大家的支持。鄭煒齡開拍前距離《聰明鎮》拍攝完成已過4年，談起等待作品播出的心情，鄭煒齡坦言，這段期間雖然從未真正想過放棄演員這條路，但確實有許多自我懷疑的時刻，她表示，「我覺得一切才剛開始，還沒有不顧一切地燃燒到底，為什麼要這麼快放棄？」也把演員之路比喻成打電玩，「一開始像越級打怪，中間一定會遇到卡關、疲倦的時候，但只要調整好自己的心情，就可以重新出發。」鄭煒齡相信，人生總會有許多意想不到的驚喜，不想因一時的低潮，就放棄對未來的期待。