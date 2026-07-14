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女團TWICE台灣成員周子瑜今（14）日被爆料將不續約JYP，有意單飛各自發展，消息傳出後讓JYP急發聲明「事情還沒決定」，回顧周子瑜在JYP娛樂13年期間，當年小學才剛畢業的她，就去韓國當練習生，參加選秀《SIXTEEN》卻差點被淘汰無緣出道，幸好高人氣讓她得到了觀眾的認可，順利出道且在TWICE當了十年的偶像。子瑜2012年在台南舞蹈教室成果發表會上，被JYP娛樂星探相中，之後通過兩次甄選，於同年11月前往韓國成為練習生，當時她甚至才讀國二，就獨自在異國接受了3年的唱跳、語言訓練。2015年，子瑜參加JYP的選秀節目《SIXTEEN》，雖然擁有超高人氣，不過她卻沒能挺進最後出道組，最後JYP創辦人朴軫永考量粉絲支持度，臨時宣布追加子瑜，才讓她驚險搭上出道列車，並於同年10月正式亮相。至於外界好奇子瑜當年簽下的合約期限，依照韓國《大眾文化藝術產業發展法》，偶像團體專屬合約最長為7年，因此TWICE第一份合約從2015年至2022年；2022年，9位成員宣布續約，延續團體活動。近日韓媒報導，子瑜續約的合約馬上要到期，傳出她個人合約將不再放在JYP，交由家人成立的「瑜海娛樂」負責，不過團體還是會跟TWICE一起參加活動，雖然消息官方尚未出面證實，但JYP已經緊急出面回應，表示續約一事都還在討論中，並未定案。