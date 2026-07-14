我是廣告 請繼續往下閱讀

高油價、加薪優於預期 台塑四寶齊揚

被動元件、電子零組件 跌勢未歇

台股今（14）日受到伊朗戰爭再起，以及韓國SK海力士與三星電子崩跌影響，開盤則一路下跌，接連摜破45K、44K防線，盤中一度重挫逾1600點，最深跌至43654點，隨後跌勢收斂，大盤收44737點，下跌642點、1.4%，成交量1.17兆元，但反彈力道尚未收復4萬5000大關。「權王」台積電開盤跌至2410元，盤中一路跌破2400元，盤中後逐步回升，最終收在2420元，小跌20元、0.8%。受到伊朗戰爭再起、韓國記憶體類股崩壞，台股今日共206家上漲、823家下跌，其中6家跌停；類股動態方面，光電、機電、電子零組件、網通及玻璃都出現2.3%至3.7%的跌幅。即便台股今日陷入一片綠海，部分股市仍有好表現。首先，受到高油價刺激，油電燃氣、塑化類股都一路走揚，分別上漲4.61%、3.97%。其中，油電燃氣類股領軍是「台塑四寶」的台塑化（6505）盤中價格一度來到66.7元，最終收在66.2元，漲3.1元、4.91%。而隨著台塑集團今日宣布與工會完成年度調薪，拍板今年調薪幅度為4.5%，加發每個月600元伙食津貼，其餘另有輪班津貼2380元、地區津貼2500元、台北住房補貼5000元，加薪結果超乎工會預期。受到加薪慶祝行情，「台塑四寶」也不讓台塑化（6505）孤軍奮戰，台塑（1301）、南亞（1303）、台化（1326）盤中由黑翻紅，收盤漲5.65%、5.26%、3.08%，拉抬整體塑化類股。然而，先前被視為AI飆股的電子零組件、記憶體、被動元件、半導體個股，普遍未出現好行情。被動元件仍是重災區，禾伸堂（3026）、華新科（2492）、國巨*（2327），分別下跌9.9%、6.9%、4.6%。電子零組件大廠台燿（6274）跌10.00%、百容（2483）跌9.97%；半導體廠世芯-KY（3661）下跌9.92%、志聖（2467）跌9.92%。