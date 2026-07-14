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國民黨立委萬美玲之子、桃園市議員參選人佀廣洋日前捲入霸凌、簽賭、兵役等爭議，負面聲浪排山倒海而來；佀廣洋13日宣布，為了不讓個人事件造成黨內困擾，更避免影響選戰布局，決定放棄國民黨提名，傳出未來可能改用無黨籍繼續參選。對此，加拿大約克大學副教授沈榮欽指出，未來佀廣洋霸凌的就不只是同學和外送員，桃園市公務員和員警將首當其衝。沈榮欽表示，佀廣洋敢宣布放棄國民黨提名，是因為他的母親萬美玲當選立委的票數將近12萬票，反對罷免的票數也有將近10萬票，而當選桃園市議員僅需要1萬票，等於10位議員的當選票數。所以即使沒有國民黨推薦，萬美玲依舊可以輕易保送佀廣洋當選，以便未來萬美玲參選桃園市長並當選，佀廣洋可以接她立委的班。沈榮欽直言，這是典型台灣派系政治的特徵，地方派系因為在地勢力盤根錯節，已經不需要依賴政黨提名，也可獨立當選。地方派系壯大之後，和國民黨之間變成利益交換的關係，這種關係通常稱為侍從主義（Clientelism），但是在桃園可以稱為「佀從主義」。沈榮欽認為，萬美玲和其選民正在打造桃園家族政治的「萬系」成形，而佀廣洋是這當中不可或缺的一塊，所以別說佀廣洋霸凌簽賭，就算犯下更多的錯，萬美玲也會不顧一切，將他拱上市議員的位置。只是未來他霸凌的就不只是同學和外送員，桃園市公務員和員警將首當其衝，桃園市民也將親手打造一個地方派系，由政二代繼承母親的政治光環。