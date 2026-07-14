7-11由聯華食品代工的飯糰、鮮食疑慮商品，於今（14）日啟動退費流程，要怎麼查詢自己是否符合退費條件？退費金額是否正確？不少網友建議可以用「發票載具APP」查詢是否符合資格，甚至一度導致APP當機。事實上，「發票載具APP」非官方認證管道。7-11建議會員可從「OPENPOINT APP」查詢退款明細，也可使用聯華食品官方提供頁面查詢發票。
7-11配合聯華食品公司公佈的退費辦法，7月14日凌晨起陸續辦理退款，依照會員、非會員按照不同方式進行退款。業者也提到，第一時間已完成疑慮批號商品完全下架，目前門市自有鮮食商品均合法合規，請消費者安心。
7-11退款去哪查？懶人包一次看懂
結帳時有報uniopen會員：7月14日上午6時起已陸續針對uniopen會員購買疑慮品主動退費至OPENPOINT APP零錢包；未開通零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退款。
查詢退款是否到帳：OPENPOINT APP → 會員中心 → 支付管理 → 零錢包 → 交易紀錄 → 疑慮商品退費明細
結帳未報uniopen會員：若結帳時未報會員或非會員，2026年7月15日至8月31日前可持購買發票與交易明細，至全台門市辦理退款。
查詢退費資格：提醒民眾網路流傳可透過「發票載具APP」，確認是否符合退費資格為非官方認證的管道。7-11提醒，會員資料可透過OPENPOINT APP會員發票載具核實，疑慮商品依主管機關公布為準。
並且自 2026年7月15日 00:00 起，聯華食品開放疑慮商品發票查詢。若想了解手邊發票是否包含可退費商品，可至網站輸入查詢。若有其他退費問題，也可聯繫聯華食品客服專線（02-24337050）。
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7-11退款去哪查？懶人包一次看懂
結帳時有報uniopen會員：7月14日上午6時起已陸續針對uniopen會員購買疑慮品主動退費至OPENPOINT APP零錢包；未開通零錢包者，請於2026年8月31日23:59前完成開通，系統將於開通後7個工作日內完成退款。
查詢退款是否到帳：OPENPOINT APP → 會員中心 → 支付管理 → 零錢包 → 交易紀錄 → 疑慮商品退費明細
查詢退費資格：提醒民眾網路流傳可透過「發票載具APP」，確認是否符合退費資格為非官方認證的管道。7-11提醒，會員資料可透過OPENPOINT APP會員發票載具核實，疑慮商品依主管機關公布為準。
並且自 2026年7月15日 00:00 起，聯華食品開放疑慮商品發票查詢。若想了解手邊發票是否包含可退費商品，可至網站輸入查詢。若有其他退費問題，也可聯繫聯華食品客服專線（02-24337050）。