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▲JYP股價今天開盤49650韓元，但爆出子瑜不續約後，跌了3.63%。（圖／翻攝Naver）

TWICE台灣成員周子瑜今（14）日傳出與JYP娛樂達成共識不續約，但未來仍會參與團體活動。消息曝光後，JYP娛樂股價同步走弱，截至韓國時間下午2時54分，股價報47850韓元（約台幣1100元），較前一交易日下跌1800韓元、跌幅3.63%，盤中一度下探47000韓元，創下當日最低價。不過，JYP股價下跌是否受到子瑜續約消息影響，目前難以直接判定；官方稍早也出面表示，公司仍在與TWICE成員討論續約事宜，一切尚未定案。韓媒《News1》今早獨家報導子瑜不再與JYP續約的消息，隨後JYP娛樂迅速回應留人，表示目前仍與TWICE成員進行續約討論，「尚未有任何確定事項。」並未證實相關報導。由於子瑜是TWICE人氣成員，也是JYP旗下重要藝人之一，相關消息曝光後，自然受到投資人密切關注。從盤勢來看，JYP今日以49650韓元開盤，盤中最高來到49900韓元，隨後一路震盪走低，最低觸及47000韓元，尾盤回升至47850韓元，目前終場跌幅3.63%。其實近期南韓股市整體表現本就不佳，前一個交易日（13日）KOSPI盤中重挫超過8%，一度觸發全市場熔斷機制，終場仍大跌8.95%；KOSDAQ指數也下跌4.55%。市場普遍認為，美伊衝突升高引發避險，加上科技股獲利了結、外資賣超等因素，都持續壓抑韓股表現。而在大盤全面回檔的情況下，JYP娛樂股價下跌，除了子瑜的續約進度，也可能受到整體股市修正及娛樂類股走弱影響。