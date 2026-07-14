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針對民眾黨立法院黨團提出安樂死公投，民進黨立委陳冠廷認為，若要推動安樂死應直接修法排審，不必提出公投。對此，民眾黨團總召黃國昌表示，台灣民眾黨非常慎重態度提出安樂死公投提案，安樂死議題過去在社會雖經過長期討論，但在立法進程上面「爬得比蝸牛還慢」；立法歷程足以回應陳冠廷的謬論。民眾黨團幹事長邱慧洳表示，上一屆民眾黨立委就已經提案，目前也處於一讀；安樂死正反意見並陳，因此民眾黨將此交付全民公投，盼廣泛討論。黃國昌也說，台灣民眾黨今天以非常慎重態度提出安樂死公投提案。安樂死議題過去在社會雖經過長期討論，但在立法進程上面「爬得比蝸牛還慢」；立法歷程足以回應陳冠廷的謬論。黃國昌表示，「請他回去複習過去民進黨公投民主的歷史，如果他的立論成立，要不要乾脆主張把《公民投票法》給廢了？」安樂死重大議題牽涉到生命自主與人性尊嚴，因此台灣民眾黨不只反映在法律提案之上，也願意謙卑讓人民共同加以決定；而非將重大決定，交由少數幾個人，自己開會決定。黃國昌表示，過去這段時間，包括創黨主席柯文哲也針對安樂死議題深入闡述，並經由實地訪談，了解人民現實上面臨的需求與痛苦。黃國昌批評，這些需求或許是衛福部部長石崇良沒有辦法體會感受的，但負責任的政治人物，必須去了解、傾聽人民的聲音。因此台灣民眾黨認為必須要透過完整的法制化與制度配套，讓台灣人也能夠有尊嚴地選擇自己生命終點。黃國昌問，「這樣一個基本權利、一個重大的公共政策，交給人民來加以選擇，請問民主進步黨，何錯之有？」民進黨何時變得這麼傲慢，認為自己的選擇，可以凌駕在人民意志之上？還是民進黨根本忘了，自己過去推動公投民主的歷程，或者是根本忘了人民才是國家的主人？