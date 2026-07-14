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▲Prollenium亞太區區域經理 Manisha Abayawardana、黃柏翰醫師、王昭欽醫師、黃耀麟醫師、林政賢醫師、Prollenium國際業務主管Olivier Ricard、偉鉅趙桓履總經理、Dr. Frank Rosengaus、林上立醫師、梁仲斌醫師、陳裕恩醫師、顏百駿醫師。(圖／偉鉅公司提供2026.7.14)

▲目前台灣引進的星球針共有 SHAPE+ 與 ULTRA+ 兩大劑型，依據不同的支撐力與塑形需求，提供更精準、客製化的治療選擇。(圖／偉鉅公司提供2026.7.14)

隨著醫美市場日趨成熟、審美潮流轉變，現代愛美人士不再追求劇烈的臉型改變或誇張的塑料填充感，而是更嚮往「宛若天生」的自然風采。為了引領新一代的自然美學，偉鉅股份有限公司舉辦「星紀元THE STAR ERA」REVANESSE 星球針台灣上市發表會。此款來自加拿大的新式玻尿酸，主打獨特的「星圓顆粒觸變性膠體技術」，期望解決過往玻尿酸易水腫、不自然的痛點，為全齡求美者提供更安全、自然的精緻選擇。發表會上菁英雲集，加拿大原廠 Prollenium Medical Technologies 國際業務主管 Olivier Ricard、亞太區區域經理 Manisha Abayawardana，以及墨西哥國際注射專家 Dr. Frank Rosengaus 專程來台。現場更攜手台灣微整權威林政賢醫師、黃柏翰醫師、黃耀麟醫師、邱軍棠醫師、王昭欽醫師、顏百駿醫師、林上立醫師、梁仲斌醫師、陳裕恩醫師等多位院長級名醫共同登台。吸引眾多國內外醫師共襄盛舉，針對「圓形顆粒」玻尿酸的臨床應用、精準分層評估及臉部動態美學，展開深度的學術與技術交流。加拿大原廠 Prollenium 擁有超過 20 年的玻尿酸製造經驗，從研發到包裝採垂直整合品質掌控，符合 GMP 規格並獲得 CE、ISO 等多項國際認證。目前產品已在全球熱銷超過 820 萬支、行銷逾 70 個國家。此次將台灣選為東亞首個上市市場，展現對台灣醫美實力的高度重視。墨西哥國際專家 Dr. Frank Rosengaus 現場解析了 REVANESSE 星球針的產品優勢。他指出，透過真實臨床案例分析，該產品能達到「高度可預測」且極其自然的微整效果，為醫師在臨床治療上提供更精準的應用策略。在臨床應用討論中，多位與會醫師分享了 REVANESSE 星球針的技術優勢。與會專家指出，該產品具備良好的支撐力與組織融合度，且擁有高舒適度與低吸水性的特點，在臨床上能依求美者的個別需求與年齡層（如年輕族群的細緻微調、中年族群的口周重建、熟齡族群的分層抗衰），規劃出更具預測性、動靜皆宜的客製化治療方案。偉鉅總經理趙桓履表示，REVANESSE 星球針玻尿酸以嶄新的市場定位進軍東亞，已引發業界高度重視。此次與加拿大原廠的緊密合作，成功將國際最前沿的臨床經驗引進台灣，對國內醫美產業具有深遠的專業價值。趙桓履強調，透過星球針的問世，我們開啟了新時代的玻尿酸療程，讓「自然」與「精準」不再是單選題，而是能同時兼具，並帶來具有高度預測性的治療成果。期待未來能與更多台灣醫師展開深度合作，造福更多求美者。