隨著醫美市場日趨成熟、審美潮流轉變，現代愛美人士不再追求劇烈的臉型改變或誇張的塑料填充感，而是更嚮往「宛若天生」的自然風采。為了引領新一代的自然美學，偉鉅股份有限公司舉辦「星紀元THE STAR ERA」REVANESSE 星球針台灣上市發表會。此款來自加拿大的新式玻尿酸，主打獨特的「星圓顆粒觸變性膠體技術」，期望解決過往玻尿酸易水腫、不自然的痛點，為全齡求美者提供更安全、自然的精緻選擇。
發表會上菁英雲集，加拿大原廠 Prollenium Medical Technologies 國際業務主管 Olivier Ricard、亞太區區域經理 Manisha Abayawardana，以及墨西哥國際注射專家 Dr. Frank Rosengaus 專程來台。
現場更攜手台灣微整權威林政賢醫師、黃柏翰醫師、黃耀麟醫師、邱軍棠醫師、王昭欽醫師、顏百駿醫師、林上立醫師、梁仲斌醫師、陳裕恩醫師等多位院長級名醫共同登台。吸引眾多國內外醫師共襄盛舉，針對「圓形顆粒」玻尿酸的臨床應用、精準分層評估及臉部動態美學，展開深度的學術與技術交流。
加拿大原廠 Prollenium 擁有超過 20 年的玻尿酸製造經驗，從研發到包裝採垂直整合品質掌控，符合 GMP 規格並獲得 CE、ISO 等多項國際認證。目前產品已在全球熱銷超過 820 萬支、行銷逾 70 個國家。此次將台灣選為東亞首個上市市場，展現對台灣醫美實力的高度重視。
墨西哥國際專家 Dr. Frank Rosengaus 現場解析了 REVANESSE 星球針的產品優勢。他指出，透過真實臨床案例分析，該產品能達到「高度可預測」且極其自然的微整效果，為醫師在臨床治療上提供更精準的應用策略。
在臨床應用討論中，多位與會醫師分享了 REVANESSE 星球針的技術優勢。與會專家指出，該產品具備良好的支撐力與組織融合度，且擁有高舒適度與低吸水性的特點，在臨床上能依求美者的個別需求與年齡層（如年輕族群的細緻微調、中年族群的口周重建、熟齡族群的分層抗衰），規劃出更具預測性、動靜皆宜的客製化治療方案。
偉鉅總經理趙桓履表示，REVANESSE 星球針玻尿酸以嶄新的市場定位進軍東亞，已引發業界高度重視。此次與加拿大原廠的緊密合作，成功將國際最前沿的臨床經驗引進台灣，對國內醫美產業具有深遠的專業價值。
趙桓履強調，透過星球針的問世，我們開啟了新時代的玻尿酸療程，讓「自然」與「精準」不再是單選題，而是能同時兼具，並帶來具有高度預測性的治療成果。期待未來能與更多台灣醫師展開深度合作，造福更多求美者。
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發表會上菁英雲集，加拿大原廠 Prollenium Medical Technologies 國際業務主管 Olivier Ricard、亞太區區域經理 Manisha Abayawardana，以及墨西哥國際注射專家 Dr. Frank Rosengaus 專程來台。
加拿大原廠 Prollenium 擁有超過 20 年的玻尿酸製造經驗，從研發到包裝採垂直整合品質掌控，符合 GMP 規格並獲得 CE、ISO 等多項國際認證。目前產品已在全球熱銷超過 820 萬支、行銷逾 70 個國家。此次將台灣選為東亞首個上市市場，展現對台灣醫美實力的高度重視。
墨西哥國際專家 Dr. Frank Rosengaus 現場解析了 REVANESSE 星球針的產品優勢。他指出，透過真實臨床案例分析，該產品能達到「高度可預測」且極其自然的微整效果，為醫師在臨床治療上提供更精準的應用策略。
偉鉅總經理趙桓履表示，REVANESSE 星球針玻尿酸以嶄新的市場定位進軍東亞，已引發業界高度重視。此次與加拿大原廠的緊密合作，成功將國際最前沿的臨床經驗引進台灣，對國內醫美產業具有深遠的專業價值。
趙桓履強調，透過星球針的問世，我們開啟了新時代的玻尿酸療程，讓「自然」與「精準」不再是單選題，而是能同時兼具，並帶來具有高度預測性的治療成果。期待未來能與更多台灣醫師展開深度合作，造福更多求美者。