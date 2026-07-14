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▲台灣虎航今日攜手日本岡山縣廳於岡山桃太郎機場舉辦「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機首航暨10週年紀念典禮」。（圖／記者張乃文攝）

岡山以「觀光客」為重點 台灣虎航獨飛

桃園岡山搭乘突破72萬人次 載客率維持近9成

喜迎紀念彩繪機 台灣虎航發放限定紀念品

為慶祝台灣虎航深耕日本岡山航線屆滿10週年，雙方跨界推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，於今（14）日正式執飛岡山航線。台灣虎航董事長黃世惠親自出席紀念典禮，並表示深耕岡山的10年，寫下了輝煌成就，不只是雙點齊飛、每週更往返高達12班。台灣虎航今日攜手日本岡山縣廳於岡山桃太郎機場舉辦「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機首航暨10週年紀念典禮」。黃世惠與日本岡山縣知事伊原木隆太及交通部觀光署駐大阪辦事處副主任陳薇如等各界代表也出席典禮，一同為「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」進行揭幕儀式。見證台灣往返岡山航線深耕十載的輝煌成就之際，黃世惠致詞時表示，岡山作為台灣虎航指標性獨飛航點，這10年來寫下了深耕在地的輝煌成就。「從2016年開航初期每週往返這條串起兩地深厚情誼的航線，自2016年開航初期每週往返僅3班，發展至今已寫下台北、高雄雙點齊飛，每週往返高達12班」。會後黃世惠更贈送紀念彩繪機模型給予岡山縣知事。黃世惠透露，過去一年裡台灣虎航傾注全力，除了在台北與岡山兩地的推廣活動、並與台灣觀光協會合作執行學生參訪團，透過資訊情報的宣傳推廣，激發前往岡山縣的旅遊需求，竭盡全力地來提高航線使用。而岡山這條航線的重點特色之一就是旅客多以「觀光客」為主，黃世惠指出，且在造訪岡山縣的外國旅客中，台灣旅客占比將近一半。岡山縣知事伊原木隆太則說，回顧這條航線一路走來的歷程，於2016年7月盛大開航，雖然開航初期每週僅提供3個往返班次，但在廣大旅客的熱烈支持下，僅用了不到兩年的時間，便達成「天天飛」、每天運行定期班次的驚人紀錄，並迅速成長為引領本縣國際航空網絡的核心航線。伊原木隆太提到，雖然經歷了新冠疫情大浪，暫時停飛，但自從恢復航班以來，這條航線的發展更是突飛猛進。他說，目前此航線已增班至每週9個往返班次，累計桃園岡山搭乘人次更是一舉突破72萬大關，且平均載客率始終維持在接近9成的水準。伊原木隆太說，台灣如今在經濟、文化及觀光等各領域，都已成為本縣不可或缺的重要合作夥伴。同時也將此次10週年視為全新的契機，為了讓連結岡山與台灣的交流羽翼能展的更開、飛得更高，並建立彼此之間更為深厚的信賴關係。「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」抵達岡山桃太郎機場時，也特別安排灑水儀式，在停機坪上則由吉祥物「桃太郎」與台虎網紅「虎將」一同手持歡迎橫幅熱情迎機。作為台虎獨飛日本航線之一的岡山，此次共同推出「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」，將岡山著名的「桃太郎與夥伴們」與台灣虎航的網紅「虎將」一同彩繪上機身，並將岡山新鮮多汁的「水果」與台灣豐富的飲食文化融合。慶祝「日本桃太郎×虎將紀念彩繪機」首航，今日台灣虎航更在岡山桃太郎機場國際線出境與入境大廳，為搭機、抵達的旅客發放限定紀念品，共同分享開航10週年的喜悅。根據台灣虎航統計，截至今年7月14日止，台虎獨飛日本航線共計20個航點，包括桃園秋田、桃園花卷、桃園新潟、桃園岡山、桃園米子、桃園高知、桃園宮崎、桃園大分、桃園佐賀、桃園石垣島；台中名古屋；高雄仙台、高雄名古屋、高雄岡山、高雄熊本、台南熊本、台南沖繩；另外還有9月2日要開航的高雄石垣島、及9月3日開航的高雄小松。