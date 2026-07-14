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張斯綱斷言：蔣萬安得票有望突破六成

「絕對不能選！」張斯綱：蔣萬安扮演最強輔選即可

分析士林、北投議員選情 張斯綱：藍營恐激烈7搶5

會找鄭麗文來催票嗎？張斯綱：沒有請主席站台的習慣

國民黨將派誰出戰2028總統大選，向來是外界關注的熱門話題。隨著2026九合一大選進入倒數，台北市長蔣萬安尋求連任之際，也同時傳出角逐2028總統大位的聲音。對此，台北市議員張斯綱今（14）日分析北市選情時明確表態，他認為蔣萬安投入2028總統大選並非最佳選擇，更透露自己曾親自勸蔣萬安不要挑戰2028。張斯綱今接受《POP撞新聞》專訪，談及台北市長選情時表示，蔣萬安連任「無憂」，幾乎十拿九穩，得票率甚至有機會突破6成；至於民進黨台北市長參選人沈伯洋，預估得票率約落在3成5至4成之間，若想突破4成恐怕有難度。主持人追問，若蔣萬安最終得票率突破6成，是否可能被期待挑戰2028總統大選？對此，張斯綱直言「絕對不能選2028！」他認為，蔣萬安投入2028總統大選並非良策，自己過去也曾力勸蔣萬安不要參選總統，認為蔣萬安扮演國民黨最強輔選角色即可。至於國民黨2028總統大選人選，張斯綱則看好台中市長盧秀燕及立法院長韓國瑜。談到自己選區士林、北投的議員選情，張斯綱分析，該選區應選12席，國民黨提名5人參選，包括他本人和汪志冰、林杏兒爭取連任，另有賴苡任及林瑞圖之子林揚庭2名新人投入選戰。加上現任新黨議員侯漢廷屬於泛藍陣營，若失去國民黨提名資格的陳重文決定自行參選，整體選情將形成「7搶5」的激烈局面。至於是否會邀請國民黨主席鄭麗文協助掃街拜票？張斯綱則表示，他過去參選向沒有請黨主席站台的習慣，今年也不例外。