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大樂透頭獎已連續18期摃龜，今（14）日晚間將再度開獎，頭獎上看6.6億元，也是今年最高頭獎總獎金，同時，端午加碼還有6組100萬元也會繼續加開。至於大樂透什麼號碼較易中獎？台灣彩券公司統計，號碼「08」開出331次最多，特別號則以「24」開出69次最多。由於頭獎已連續18期摃龜，台彩預估，這期大樂透銷售金額上看3億元，目前累計頭獎金額5億9052萬9992元，預估今晚開獎前頭獎有望衝上6.6億元，也是今年最高頭獎。同時，大樂透端午加碼百組100萬元，目前還剩下6組100萬元未開出，將於今晚繼續加開。不過，什麼號碼易中獎呢？台彩統計，至今大樂透開出最多次的號碼為「08」，累計已開出331次，再來是「11」也開了328次，另外「02」開過325次。在特別號部分，「24」開過69次最多，再來是「41」有67次，「31」開過65次。至於冷門號碼部分，「24」僅開過269次最少，再來是「09」則是270次，「17」也只有274次；特別號則是「38」、「29」開出最少，都只有51次，「40」、「21」及「18」也都只開過52次。