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▲吳靜怡秀出佀廣洋2022舊照，砲轟萬美玲為什麼要說謊。（圖／翻攝自吳靜怡臉書）

桃市兵役科：涉及個資無法公開免役細節

國民黨立委萬美玲之子佀廣洋日前投入桃園市議員選戰，卻接連陷入霸凌、簽賭及未服兵役等爭議。雖然佀廣洋13日宣布放棄國民黨提名，但未明確表態退選，外界持續關注後續動向。針對其中兵役爭議，政治評論員吳靜怡今（14）日公開佀廣洋過往照片，質疑其根本未達免役標準，要求相關單位說清楚。對此，桃園市府民政局兵役科也出面回應相關程序。吳靜怡在臉書貼出佀廣洋於2022年期間的自拍照，經多位大學同學指證，佀廣洋很在乎減重甚至有做飲控，對於自己的管理非常嚴格而驕傲，不過她也提出質疑，不懂萬美玲上廣播為什麼要公然說謊，硬凹佀廣洋是120公斤的胖子，「再問妳一次，佀廣洋為什麼不用當兵？其中一定有共犯！」更喊話桃園市政府應該針對佀廣洋公開說明調查。桃園市民政局兵役科長陳胤雄表示，依現行兵役制度，役男在辦理入營程序時，若經體位判定達到免役標準，且持有相關證明文件，即可依法免除兵役義務。若役男或外界對體位判定結果有所疑慮，依法可申請複檢，或提出醫療診斷證明重新判定體位，兵役單位將依相關規定辦理。不過，由於兵役資料涉及個人醫療隱私，市府無法對外公開特定役男的服役或免役細節。陳胤雄也提到，過去曾發生部分藝人涉嫌提供不實醫療資料規避兵役，引發社會高度關注。若檢警單位發現疑似違法情事並展開調查，市府將依法配合，提供必要資料協助釐清。他強調，兵役制度攸關國家安全，任何人都不應心存僥倖規避兵役義務，若民眾發現有人疑似涉及妨害兵役行為，可向地方政府民政局或內政部役政司提出檢舉，由相關單位依法處理。此外，陳胤雄提醒，役男若無正當理由拒絕接受徵兵檢查，經公所勸導後仍拒不配合，可能涉及《妨害兵役治罪條例》，將依法移送地檢署偵辦。